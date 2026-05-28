Weekend w Białymstoku z dużą zmianą pogody. Zacznie się chłodno, a skończy na 20 stopniach

Pogoda dla Białegostoku na weekend 29-31 maja

Nadchodzący weekend w Białymstoku przyniesie znaczącą zmianę w pogodzie i stopniowe ocieplenie. Mieszkańcy mogą spodziewać się przejścia od chłodnej i pochmurnej aury do znacznie wyższych temperatur i większej ilości słońca. Największa różnica będzie odczuwalna między piątkiem a resztą weekendu, kiedy to termometry zaczną pokazywać wartości zbliżone do 20 stopni Celsjusza. Niedziela okaże się najcieplejsza, choć niebo nie będzie już bezchmurne.

Chłodny i wietrzny początek weekendu

Piątek, 29 maja, w Białymstoku zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu, zwiastując jeszcze niezbyt wiosenną atmosferę. Na niebie przez większość dnia dominować będzie duże zachmurzenie, które ograniczy dostęp promieni słonecznych. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie zaledwie 15 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do około 5°C. Dodatkowo odczucie chłodu potęgować będzie dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 5 m/s. W ciągu dnia mogą pojawić się też niewielkie, przelotne opady deszczu.

Słoneczna sobota z wyraźnym ociepleniem

Sobota, 30 maja, przyniesie dużą poprawę i prawdziwie przyjemną pogodę, idealną do spędzania czasu na zewnątrz. Na niebie nad Białymstokiem zagości słońce, a prognozy zapowiadają bezchmurną aurę przez cały dzień. Wyraźnie cieplej zrobi się już od samego rana, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 19°C. Noce pozostaną jednak chłodne, z temperaturą minimalną w okolicach 6 stopni. Co równie istotne, wiatr znacznie osłabnie – jego prędkość spadnie do około 3 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie bardziej komfortowe.

Niedziela najcieplejsza, ale z możliwym deszczem

Ostatni dzień weekendu, niedziela 31 maja, będzie najcieplejszy z całego weekendu. Temperatura maksymalna w Białymstoku osiągnie około 20 stopni Celsjusza, co stworzy doskonałe warunki do różnych aktywności. Nocą słupki rtęci nie powinny spaść poniżej 6°C. Wiatr pozostanie słaby i nie będzie zakłócał spokoju. Warto jednak mieć na uwadze, że na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, a wraz z nim prognozowane są opady deszczu. Nie powinny być one intensywne, ale mogą na chwilę zmienić plany.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna pogoda zachęca do elastycznego planowania weekendu. Piątkowe chmury, wiatr i niższa temperatura mogą sprzyjać aktywnościom w pomieszczeniach lub krótkim spacerom w cieplejszym ubraniu. Z kolei słoneczna i niemal bezchmurna sobota to doskonała okazja do dłuższego pobytu na zewnątrz. Wyższe temperatury i słaby wiatr stworzą świetne warunki do rekreacji w miejskich parkach, wycieczek rowerowych czy spotkań w plenerze. Niedziela, choć najcieplejsza, może przynieść przelotny deszcz, dlatego przy planowaniu dnia na świeżym powietrzu warto być gotowym na ewentualną zmianę aury i mieć alternatywny plan.

Dane pogodowe: OpenWeather