Oszukują "na szwagra"! Takiej metody jeszcze nie było, uważaj!

Oszuści nadal oszukują "na BLIK-a"! Na Podlasiu podszywali się pod szwagra i prosili o pieniądze. 20-latka się nabrała

Oszuści wciąż wynajdują nowe metody na wyłudzanie pieniędzy. Wykorzystują to, że nie wszyscy jeszcze słyszeli nawet o metodzie "na wnuczka". Nie tylko seniorzy powinni być uczulani na to, by z dystansem traktować wszelkie prośby o pieniądze, których nie słyszymy osobiście, tylko przez telefon lub przez wiadomości internetowe czy SMS. Teraz naciągacze wynaleźli jeszcze inny sposób na nabieranie i okradanie Polaków. Jeśli dostaniecie wiadomość na telefon od swojego szwagra, który prosi o szybką pomoc z płatnością, to powinna zapalić się Wam czerwona lampka. Oszuści włamują się na konta w portalach społecznościowych i podszywając się pod członków rodziny wyłudzają pieniądze. Byli "wnuczkowie", teraz przyszła kolej na fałszywego szwagra. Jego ofiarą padła nie seniorka, a 20-latka z powiatu kolneńskiego. Na konto jej szwagra w mediach społecznościowych włamali się oszuści, a potem podszywali się pod niego i prosili 20-latkę o pilną "pomoc" polegającą na pożyczenie pieniędzy BLIK-iem.

"Mąż siostry tłumaczył, że "ma problem z aplikacją bankową, która uległa awarii""

"Mąż siostry tłumaczył, że "ma problem z aplikacją bankową, która uległa awarii". 20-latka, bez żadnego namysłu przesłała mu kod BLIK na kwotę 800 złotych. Po tym oszust podziękował i poprosił o kolejne 800 złotych, jednak kobieta nie wysłała mu już kolejnego kodu, tłumacząc, że nie ma więcej pieniędzy na koncie. Zaproponowała, że kolejne może mu pożyczyć w gotówce" - piszą podlascy policjanci. Na szczęście kolejna pożyczka nie doszła do skutku, bo wkrótce do oszukanej kobiety zadzwoniła jej siostra i poinformowała ją, że ktoś włamał się na konto na portalu społecznościowym jej męża i wysyła wiadomości, prosząc o pieniądze.

"Aby nie paść ofiarą oszustów radzimy weryfikować tożsamość osób, które wysyłają do nas wiadomości z prośbą o pożyczkę"

Co robić, by nie stać się kolejną ofiarą naciągaczy? "Aby nie paść ofiarą oszustów radzimy weryfikować tożsamość osób, które wysyłają do nas wiadomości z prośbą o pożyczkę. Najpierw skontaktujmy się z nimi telefonicznie i upewnijmy się, czy faktycznie to oni potrzebują tego rodzaju pomocy. Nie kierujmy się pośpiechem, lecz zdrowym rozsądkiem. Pamiętajmy również o stosowaniu silnych haseł, które zawierają małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne. Dodatkową ochroną naszego konta może być dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Wybierając pytania bezpieczeństwa wybierzmy hasło trudne do odgadnięcia, na które tylko my znamy odpowiedź. Pamiętajmy również o tym, aby nigdy nie zapisywać hasła w przeglądarce internetowej" - radzą mundurowi.

Sonda Ostrzegasz seniorów w swojej rodzinie przed oszustwami "na wnuczka"? Tak Nie Sam/sama jestem seniorem

Bądźmy czujni i nie dajmy się oszukać❗️Tym razem ofiarą oszustów padła 2️⃣0️⃣latka, która myślała, że pomaga szwagrowi, a straciła 8️⃣0️⃣0️⃣złotych 😞🔗https://t.co/geszNzmnAo pic.twitter.com/YDG0dmigGa— Policja Kolno (@PolicjaKolno) February 5, 2025

Autor:

Dokończysz te słynne powiedzenia i cytaty? Połowa punktów to sukces Pytanie 1 z 10 Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi straszne nie jest mi pomocne nie jest mi obce Następne pytanie