Mało osób zna te wyjątkowe miasto w Podlaskiem. Wokół są tylko lasy i jeziora

Sejny – między Polską a Litwą

Sejny leżą w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, tuż przy litewskiej granicy. To strategiczne położenie wpłynęło na rozwój miasta i jego tożsamość. Od wieków mieszkają tu obok siebie Polacy i Litwini. W Sejnach działa litewska szkoła podstawowa. Miasto pełni rolę centrum życia kulturalnego litewskiej mniejszości w Polsce.

Miejsce z historią

Najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Sejnów jest zespół poklasztorny Dominikanów, z barokową bazyliką Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Obok niej znajduje się Biała Synagoga, dziś pełniąca funkcję sali koncertowej i wystawienniczej. Oba obiekty to symbole wielokulturowości Sejn – religijnej i narodowej.

W Sejnach działa ceniony ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, który od lat 90. XX wieku prowadzi działalność edukacyjną i artystyczną. Organizowane są tu warsztaty, koncerty, debaty i festiwale, przyciągające gości z Polski, Litwy i całej Europy.

Otoczone lasami i jeziorami Sejny to również idealne miejsce do odpoczynku. W okolicach znajdują się liczne jeziora – m.in. Białe, Sejny, Gaładuś – idealne na wypoczynek, spływy kajakowe i wędkowanie. Region ten to również część Zielonych Płuc Polski – czyste powietrze, lasy, ścieżki rowerowe i piesze zachęcają do aktywnego wypoczynku.

Sejny i okolice są doskonałym miejscem dla miłośników rowerów. Przebiega tędy m.in. Szlak Rowerowy Green Velo, a bliskość granicy z Litwą umożliwia szybkie wypady np. do Druskiennik czy nad Niemen.

Bliskość Litwy sprawia, że wielu podróżnych traktuje Sejny jako przystanek w drodze do Wilna – warto jednak zatrzymać się tu na dłużej.

