Patryk dwa razy potrącił człowieka. Wrócił z ojcem i wujkiem. Dantejskie sceny na stacji paliw w Ciechanowcu

Do przestępstwa doszło w kwietniu 2021 roku. Motywem były najprawdopodobniej jakieś zatargi z przeszłości. Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem oskarżyła w tej sprawie trzech spokrewnionych ze sobą mężczyzn: to bracia i syn jednego z nich. Temu ostatniemu, 17-letniemu wówczas chłopakowi zarzuciła, że dwa razy potrącił samochodem mężczyznę. Uderzył go przodem najpierw raz, potem zawrócił i zrobił to powtórnie. Poszkodowany doznał obrażeń m.in. głowy, ale nie zagrażały one bezpośrednio życiu.

Szokujące sceny na stacji paliw w Ciechanowcu

Prawdopodobnie zaczęło się od kłótni. - Najpierw była wymiana zdań pomiędzy 17-latkiem a osobami, które tam były, m.in. pokrzywdzonym - rok temu opisywała to zdarzenie dla "Gazety Współczesnej" Dorota Ezman, Prokurator Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem. - Po wymianie zdań 17-latek ruszył samochodem i potrącił mężczyznę. Ten wpadł na maskę, po czym zsunął się z niej. 17-latek z kolei zrobił autem tzw. bączka i jeszcze raz najechał na mężczyznę, kiedy ten już podnosił się z ziemi. Stał na nogach, ale był jeszcze pochylony. Ponownie znalazł się na masce - dodaje.

Patryk wrócił po rodzinę

17-latek odjechał, a następnie wrócił z ojcem i wujkiem. Wtedy doszło do pobicia potrąconego mężczyzny. Napastnicy mieli używać nie tylko kawałka drewna, ale i paralizatora. Prokuratura całe zdarzenie zakwalifikowała jako usiłowanie zabójstwa i pobicie. 17-latkowi (na stałe mieszkającemu z rodziną w Belgii) zarzuciła usiłowanie zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Oceniła, że na terenie stacji paliw w Ciechanowcu chłopak celowo skierował swój samochód w mężczyznę, potrącił go, po czym zawrócił i uderzył go ponownie, gdy ten podnosił się z ziemi.

Sąd Okręgowy w Łomży: To nie było usiłowanie zabójstwa

W kwietniu Sąd Okręgowy w Łomży skazał całą trójkę, ale uznał, iż nie można w tej sprawie mówić o usiłowaniu zabójstwa. Młody kierowca został skazany za usiłowanie doprowadzenia do ciężkich obrażeń i za udział w pobiciu. W jego przypadku kara łączna to 1,5 roku więzienia. Dwaj pozostali mężczyźni zostali nieprawomocnie skazani za udział w pobiciu na kary po 8 miesięcy w zawieszeniu.

Apelacje złożyły wszystkie strony

Prokuratura nadal stoi na stanowisku, że zachowanie 17-latka kwalifikuje się do uznania, iż usiłował dokonać zabójstwa. Chce dla niego za takie przestępstwo 8 lat więzienia lub - jeśli sąd zastosowałby nadzwyczajne złagodzenie kary, bo sprawca był wówczas niepełnoletni - odpowiednio surowej sankcji przy takiej kwalifikacji.

Obrona wnioskuje o karę w zawieszeniu dla kierowcy. Obrońca mec. Michał Miller mówił, że to nie jego klient był napastnikiem, i to on został najpierw zaatakowany, przez dużo większego, nietrzeźwego mężczyznę, "co, do którego mógł czuć realne zagrożenie". - Chciał odeprzeć ten atak, bronił się, w pewnym momencie emocje wzięły górę, ze strachu wsiadł do tego samochodu i zrobił to, co zrobił - mówił.

