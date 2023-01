Perspektywy 2023. W Białymstoku od lat "rządzi" to samo liceum. W tej szkole uczył się prezydent

Ranking Perspektywy 2023. II LO to najlepsze liceum ogólnokształcące w Białymstoku

Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. W Polsce wygrało warszawskie XIV LO im. Stanisława Staszica.

Jeśli chodzi o licea ogólnokształcące w Białymstoku, to najwyżej zostało sklasyfikowane II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, które zajęło 13. miejsce w ogólnopolskim rankingu. We wcześniejszych latach II LO w Białymstoku zajmowało kolejno 13, 17, 34 i 31 pozycję. Jest to jednocześnie najlepsze liceum ogólnokształcące w woj. podlaskim. Co ciekawe, absolwentem II LO jest obecny prezydent Białegostoku - Tadeusz Truskolaski. Na kolejnych miejscach uplasowały się następujące szkoły.

Perspektywy 2023. TOP 10 najlepsze licea ogólnokształcące w woj. podlaskim

29. I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

94. I Społeczne LO w Białymstoku

145. I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łomży

225. LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku

232. III LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Białymstoku

239. Akademickie LO Politechniki Białostockiej w Białymstoku

247. VI LO im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

312. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

323. IV LO im. Cypriana K. Norwida w Białymstoku

338. II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży

Perspektywy 2023. Najlepsze technika w woj. podlaskim

W Polsce najlepszym technikum okazało się Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie. W woj. podlaskim prym wiodą:

47. Technikum Elektryczne (ZSE) w Białymstoku

65. Technikum w Sejnach

72. Technikum Handlowo-Ekonomiczne (ZSH-E) w Białymstoku

169. Technikum Leśne w Białowieży

297. Technikum nr 5 (ZSMiO nr 5) w Łomży

321. Technikum nr 6 (ZSEiO nr 6) w Łomży

342. Technikum nr 4 (ZS nr 4) w Suwałkach

396. Technikum Budowlano-Geodezyjne (ZSB-G) w Białymstoku

