Karolina zmarła podczas walentynek. Znany fotograf zatrzymany

14 lutego w powiecie augustowskim zmarła 27-letnia Karolina

Kobieta przebywała w ogrodowej balii razem ze swoim 35-letnim partnerem

Mężczyzna miał wyjść na chwilę, a po powrocie znaleźć partnerkę nieprzytomną w wodzie

Badania wykazały, że przyczyną śmierci było utonięcie

Śledztwo prowadzi policja w Augustowie pod nadzorem prokuratury

Prokuratura ujawniła podejrzenie wcześniejszych poważnych przestępstw wobec innej kobiety

Sąd zastosował wobec 35-latka areszt na trzy miesiące

14 lutego w jednej z miejscowości na terenie powiatu augustowskiego zmarła 27-letnia Karolina. Wiadomo, że ona i jej 35-letni partner relaksowali się w ogrodowej balii na terenie prywatnej posesji. Pierwsze informacje śledczych były takie, że mężczyzna w pewnym momencie wyszedł z balii, a po powrocie znalazł swoją partnerkę nieprzytomną, leżącą w wodzie. Mężczyzna miał sam reanimować kobietę, a następnie wezwać pomoc. 35-latek został przesłuchany w charakterze świadka, a potem zwolniony do domu. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że mężczyzna to znany augustowski fotograf.

Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Augustowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Augustowie. Przeprowadzone badania wykazały, że przyczyną zgonu 27-latki było utonięcie. - Ujawniono jednak uzasadnione podejrzenie, iż mężczyzna ten dopuścił się wcześniej wobec innej kobiety poważnych przestępstw - przekazał prok. Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Sąd Rejonowy w Augustowie zastosował wobec 35-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Jak ustaliło "Radio Eska", mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, o których prokuratura na razie nie mówi. Mężczyźnie grozi na ten moment do 15 lat więzienia.

Postępowanie w sprawie śmierci 27-latki jest nadal prowadzone, a czynności mają szeroki zakres. Śledczy badają zarówno okoliczności samego zgonu, jak i inne możliwe przestępstwa, których mógł dopuścić się podejrzany. – W dalszym ciągu poszukujemy ewentualnie innych świadków jego relacji z jego partnerkami, a także ewentualnie innych jego byłych partnerek, które mogły być przez niego pokrzywdzone, więc tutaj nie wykluczam także kolejnych zarzutów – powiedział reporterce "Radia Eska" Sebastian Piekarski prokurator rejonowy z Augustowa.

