Karolina zmarła podczas walentynek. Znany fotograf zatrzymany

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Adam Kardasz
Adam Kardasz
Ewa Horosz
2026-02-20 13:54

14 lutego w jednej z miejscowości w powiecie augustowskim zmarła 27-letnia Karolina. Kobieta relaksowała się w ogrodowej balii razem ze swoim 35-letnim partnerem. Śledczy ustalili, że przyczyną zgonu było utonięcie. W piątek mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

Znalazł swoją dziewczynę nieprzytomną w balii. Młoda kobieta zmarła w walentynki. Tragedia

i

Autor: Ai/ Shutterstock
  • 14 lutego w powiecie augustowskim zmarła 27-letnia Karolina
  • Kobieta przebywała w ogrodowej balii razem ze swoim 35-letnim partnerem
  • Mężczyzna miał wyjść na chwilę, a po powrocie znaleźć partnerkę nieprzytomną w wodzie
  • Badania wykazały, że przyczyną śmierci było utonięcie
  • Śledztwo prowadzi policja w Augustowie pod nadzorem prokuratury
  • Prokuratura ujawniła podejrzenie wcześniejszych poważnych przestępstw wobec innej kobiety
  • Sąd zastosował wobec 35-latka areszt na trzy miesiące

14 lutego w jednej z miejscowości na terenie powiatu augustowskiego zmarła 27-letnia Karolina. Wiadomo, że ona i jej 35-letni partner relaksowali się w ogrodowej balii na terenie prywatnej posesji. Pierwsze informacje śledczych były takie, że mężczyzna w pewnym momencie wyszedł z balii, a po powrocie znalazł swoją partnerkę nieprzytomną, leżącą w wodzie. Mężczyzna miał sam reanimować kobietę, a następnie wezwać pomoc. 35-latek został przesłuchany w charakterze świadka, a potem zwolniony do domu. Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że mężczyzna to znany augustowski fotograf. 

Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Augustowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Augustowie. Przeprowadzone badania wykazały, że przyczyną zgonu 27-latki było utonięcie. - Ujawniono jednak uzasadnione podejrzenie, iż mężczyzna ten dopuścił się wcześniej wobec innej kobiety poważnych przestępstw - przekazał prok. Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Sąd Rejonowy w Augustowie zastosował wobec 35-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Jak ustaliło "Radio Eska", mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, o których prokuratura na razie nie mówi. Mężczyźnie grozi na ten moment do 15 lat więzienia.

Postępowanie w sprawie śmierci 27-latki jest nadal prowadzone, a czynności mają szeroki zakres. Śledczy badają zarówno okoliczności samego zgonu, jak i inne możliwe przestępstwa, których mógł dopuścić się podejrzany. – W dalszym ciągu poszukujemy ewentualnie innych świadków jego relacji z jego partnerkami, a także ewentualnie innych jego byłych partnerek, które mogły być przez niego pokrzywdzone, więc tutaj nie wykluczam także kolejnych zarzutów – powiedział reporterce "Radia Eska" Sebastian Piekarski prokurator rejonowy z Augustowa.

Czytaj też: Brutalne zatrzymanie "Profesora Chrisa". Uzbrojeni agenci weszli do domu youtubera o świcie. Wszystko na oczach dzieci

3-latka zadławiła się lizakiem. Matka z córką na rękach błagała o pomoc. Dramat w Augustowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUGUSTÓW