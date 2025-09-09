Pierwsza pomoc – kolejność działań i podstawowe zasady

Spis treści
Jak udzielić pierwszej pomocy krok po kroku?
Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest kluczowa – może uratować życie i zdrowie poszkodowanego. Poniżej przedstawiamy kolejność udzielania pierwszej pomocy, opartą na Poradniku bezpieczeństwa przygotowanym przez Rząd RP oraz ogólnodostępnych wytycznych ratowniczych.
Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
- Zadbaj o własne bezpieczeństwo – nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia, jeśli grozi Ci niebezpieczeństwo (np. pożar, ruch uliczny, prąd).
- Sprawdź bezpieczeństwo poszkodowanego – nie przemieszczaj go, jeśli nie jest to konieczne.
- Oceń stan świadomości – potrząśnij delikatnie za ramię i zapytaj: „Słyszysz mnie?”.
- Wezwij pomoc – zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub poproś konkretną osobę z otoczenia, by to zrobiła.
Algorytm pierwszej pomocy – krok po kroku
1. Jeśli poszkodowany reaguje
Utrzymuj kontakt słowny, sprawdzaj jego stan. Ustal, co się stało i monitoruj sytuację do czasu przyjazdu służb.
2. Jeśli nie ma kontaktu z poszkodowanym
Poproś kogoś o przyniesienie defibrylatora AED. Sprawdź, czy oddycha: obserwuj ruchy klatki piersiowej i nasłuchuj oddechu. Jeśli oddycha – ułóż go w pozycji bocznej ustalonej i kontroluj jego oddech.
3. Jeśli poszkodowany nie oddycha
Połóż go na plecach, na twardym podłożu. Udrożnij drogi oddechowe (odchyl głowę, unieś brodę). Sprawdź oddech przez 10 sekund. Jeśli brak oddechu – rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO):
- 30 uciśnięć klatki piersiowej (5–6 cm głębokości, tempo ok. 100–120/min),
- 2 wdechy ratownicze (jeśli się na nie decydujesz),
kontynuuj uciski bez przerw, jeśli rezygnujesz z oddechów.
Gdy dostępny jest AED – użyj go, kierując się instrukcjami urządzenia.
Schemat pierwszej pomocy przy krwotoku
- Załóż opatrunek uciskowy (bandaż, chusta, materiał).
- Jeśli krwawienie nie ustaje – użyj opaski uciskowej powyżej rany (na udzie lub ramieniu) i zapisz godzinę jej założenia.
- W razie braku środków uciskaj ranę dłonią lub materiałem.
- Unieś nogi poszkodowanego na ok. 30 cm, by zapobiec wstrząsowi.
- Okryj poszkodowanego i monitoruj jego stan.
Kolejność udzielania pierwszej pomocy
- Zabezpiecz miejsce zdarzenia.
- Sprawdź świadomość poszkodowanego.
- Wezwij pomoc (112).
- Oceń oddech i krążenie.
- RKO i użycie AED – gdy brak oddechu.
- Pozycja boczna ustalona – gdy oddycha.
- Zatamowanie krwotoków.
- Stała obserwacja poszkodowanego do czasu przyjazdu służb.