Pies pogryzł 2,5-letnie dziecko. Chłopczyk trafił do szpitala

Łomża: atak psa na dziecko

Trwa ustalanie dokładnych okoliczności dramatu, do którego doszło w poniedziałek wieczorem w Łomży (woj. podlaskie). Bulterier rzucił się na 2,5-letniego chłopca, gdy ten, razem z mamą i babcią wychodził z placu zabaw.

- W momencie mijania się, pies zaatakował dziecko, które z obrażeniami twarzy trafiło do szpitala. Pies posiadał ważne szczepienia, o incydencie powiadomiony został jednak lekarz weterynarii - relacjonowała na antenie Radia Eska Karolina Wojciekian z policji w Łomży.

Co grozi właścicielowi psa?

Funkcjonariusze ustalili, że pies był prowadzony na smyczy i miał kaganiec, jednak w pewnym momencie zabezpieczenie zsunęło się z pyska i wtedy doszło do ataku na dziecko.

Osoba, która prowadziła psa, może odpowiedzieć za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Współpraca: Agnieszka Zakrzewska, Radio Eska Łomża

Weterynarze pomogli Tajce pogryzionej przez psy:

7