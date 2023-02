Pijak rozjechał policjanta. Adam zginął na służbie. 32-latek zostawił żonę

40-letnia kobieta nie żyje. Horror we wsi w gminie Filipów. Prokuratura prowadzi śledztwo

Co tam się wydarzyło?

Do tego tragicznego wypadku doszło 24 lata temu: 14 lutego 1999 roku. Policjant Adam Litwa pełnił patrol na terenie miasta Ciechanowiec w woj. podlaskim. Policjant próbował zatrzymać do kontroli samochód. Pijany kierowca nie zatrzymał się i najechał na funkcjonariusza. Policjant doznał ciężkich obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować, obrażenia były zbyt duże. Adam Litwa zmarł w wieku 32 lat. Zostawił żonę. Adam Litwa pośmiertnie został awansowany na stopień sierżanta sztabowego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Ciechanowiec. Policjant Adam Litwa zginął na służbie

Sierżant sztabowy Adam Litwa urodził się w 1967 roku. Swoją służbę rozpoczął 1 maja 1991 r. w sekcji ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. W 1992 r. odbył kurs podstawowy, a w 1994 r. - kurs podoficerski policji ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany za wzorowe wykonywanie obowiązków.

