Plakaty wyborcze zalały cały Białystok. Zobaczcie te najciekawsze!

Wybory 2023

Plakaty wyborcze zalały cały Białystok. Wiszą już na każdym słupie. Sprawdźcie te najciekawsze [ZDJĘCIA]

J.Sad 13:25

Wybory do Sejmu i Senatu już 15 października 2023 roku. Jesteśmy obecnie w szczytowym etapie kampanii wyborczych. Krajobraz Białegostoku zmienił się przez to nie do poznania, pod wpływem wszechobecnych plakatów wyborczych. Postanowiliśmy przygotować dla Was galerię prezentującą ciekawe plakaty w naszym mieście. Zebraliśmy wszystkie anomalie z tym związane. Nie zabrakło chociażby zabawnych haseł.