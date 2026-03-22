Tuż po godzinie 7:00 doszło do groźnego incydentu z udziałem pociągu osobowego. Na trasie łączącej Białystok z Warszawą, w pobliżu miejscowości Witowo, na torach pojawiły się żubry. Rozpędzona pociąg Intercity o nazwie „Żubr” uderzył w zwierzęta.

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników i odpowiednie służby leśne. Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, skala zdarzenia była poważna, a dla zwierząt uderzenie okazało się zabójcze.

"Około godz. 7.30 w okolicy m. Witowo doszło do zderzenia pociągu osobowego z żubrami. Pociągiem podróżowało 52 pasażerów oraz 3 osoby obsługi. W wyniku zderzenia nikt nie został ranny natomiast 3 żubry poniosły śmierć"

- informuje straż pożarna.

Wypadek spowodował opóźnienie pociągu IC nr 1116/7 „ŻUBR”. W związku z tym przewoźnik, PKP Intercity, wydał specjalny komunikat dla podróżnych. Aby ułatwić pasażerom dotarcie do celu, uzgodniono honorowanie biletów w pociągu Kolei Mazowieckich nr 19050 na trasie Czeremcha - Warszawa Wschodnia.