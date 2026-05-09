Kibole chcieli zrobić bitwę na S8! Wielka akcja policji

Groźne sceny na S8 przed meczem. Policja powstrzymała pseudokibiców

Przed sobotnim meczem Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin doszło do groźnych scen na drodze ekspresowej S8 w województwie podlaskim. Policja musiała interweniować po tym, jak grupa pseudokibiców próbowała doprowadzić do konfrontacji z kibicami ze Szczecina. Do zdarzenia doszło w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych Ostróżne. Jak poinformowali podlascy policjanci, kilkudziesięciu zamaskowanych mężczyzn próbowało zatrzymać autobus przewożący fanów Pogoni Szczecin jadących na mecz do Białegostoku. Według relacji funkcjonariuszy napastnicy chcieli przedostać się w pobliże autobusu. Próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i wejść na jezdnię. W pewnym momencie autobus zatrzymał się na trasie, a sytuacja zrobiła się bardzo napięta.

Policjanci zabezpieczający przejazd kibiców szybko zareagowali i nie dopuścili do bójki. Jak podkreślono w komunikacie, funkcjonariusze z oddziału prewencji skutecznie powstrzymali agresywną grupę i zapobiegli bijatyce. Na razie policja nie podała informacji o ewentualnych zatrzymaniach ani o tym, czy ktoś został ranny. Wiadomo jednak, że sytuacja mogła skończyć się znacznie gorzej. Starcia pseudokibiców przy drogach i stadionach od lat są jednym z największych problemów związanych z polską piłką. Mecze podwyższonego ryzyka od dawna wymagają dużych sił policyjnych. Funkcjonariusze eskortują autokary z kibicami gości, zabezpieczają trasy przejazdu i okolice stadionów. Mimo tego regularnie dochodzi do prób ustawianych bójek i ataków między grupami pseudokibiców.

Na drodze ekspresowej S8 w okolicach MOP Ostróżne, zamaskowana grupa kilkudziesięciu pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji z jadącymi na mecz do Białegostoku kibicami ze Szczecina. Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w… pic.twitter.com/reHU4mdTLI— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) May 9, 2026