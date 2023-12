i Autor: Policja Podlaska/KWP Białystok Podlaskie. 16-latek z Brańska wjechał traktorem do rzeki. Te święta zapamięta na długo. Zdjęcie ilustracyjne.

Pijany nastolatek

Podlaskie. 16-latek z Brańska wjechał traktorem do rzeki. Te święta zapamięta na długo

vera 8:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

16-latek z Brańska do końca życia zapamięta, co się wydarzyło 26 grudnia 2023 roku. Kompletnie pijany nastolatek wybrał się na przejażdżkę kradzionym traktorem. Zatrzymali go policjanci.