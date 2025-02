"Tyle jadu". Tomek i Monika z Pokaniewa zrobili to dla WOŚP. Fala komentarzy po decyzji rolników z Podlasia

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz zaangażował niemal całą rodzinę. Nie tak to sobie wyobrażał

W piątek (31.01) wieczorem na trasie Dąbrowa Białostocka - Lipsk (droga wojewódzka numer 673) doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Zgłoszenie o zdarzeniu strażacy otrzymali około godziny 18.30. - Samochód BMW z nieustalonych przyczyn uderzył w tył ciągnika rolniczego poruszającego się w tym samym kierunku, po czym stanął w płomieniach. Życia kierowcy samochodu osobowego nie udało się uratować, a kierowca ciągnika rolniczego 86-latek został zabrany do szpitala - informował po wypadku młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP w Białymstoku.

Czytaj też: "To byli naprawdę fantastyczni chłopcy". Adam, Emilian i Paweł zginęli w wypadku

Tragiczny wypadek pod Szuszalewem. Nie żyje 19-latek

- W wyniku wypadku doszło do pożaru osobówki stojącej na poboczu, natomiast ciągnik rolniczy znajdował się na pasie jezdni i był całkowicie zniszczony. Pojazdami podróżowali kierowcy - kierujący ciągnikiem leżał na jezdni, był przytomny i posiadał niewielkie widoczne obrażenia, natomiast kierujący osobówką został ewakuowany z palącego się pojazdu przez osoby postronne i leżał nieprzytomny na poboczu drogi. Świadkowie zdarzenia podjęli również próbę gaszenia pojazdu przy użyciu gaśnic proszkowych - przekazali strażacy z KP PSP Sokółka.

W wypadku pod Szuszalewem zginął 19-letni uczeń Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej. Olivier był uczniem IV klasy, tegorocznym maturzystą. Niedawno bawił się na studniówce. - Olivier zostanie zapamiętany przede wszystkim jako niezwykle sympatyczny, dowcipny, towarzyski młody człowiek. Cechowała go wielka wrażliwość i szlachetne serce a także opiekuńczość. Był lubiany, godny zaufania, zawsze chętnie służył radą i pomocą kolegom, zwłaszcza w zakresie motoryzacji. Ona właśnie była jego wielką pasją, mógł godzinami przesiadywać w garażu i naprawiać… Miał wielkie plany… Niedawno wraz z kolegami i koleżankami z klas IV C brał udział w studniówce... Planował intensywniejsze przygotowania do matury - czytamy na stronie szkoły.

Krasnystaw. Kierowca nissana potrącił 15-latkę przechodzącą przez przejście. Szokujące nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.