Horror w małej wsi

Podlaskie. Mirosław S. podejrzany o próbę gwałtu. Miał też próbować podpalić dwie osoby

vera 8:08

Do próby gwałtu miało dojść w bibliotece we wsi Drogoszewo w powiecie łomżyńskim (woj. podlaskie). "Próbował przewrócić ją na ziemię, szarpał i dotykał w miejsca intymne" - informuje prokuratura. Kobieta na szczęście zdołała się uwolnić z rąk zboczeńca i uciekła z budynku przez okno. To tylko rozsierdziło furiata. Potem mężczyzna miał próbować podpalić dwie inne osoby. Został zatrzymany i trafił na 3 miesiące do aresztu.