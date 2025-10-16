Podobno to najbardziej pechowy znak zodiaku. Przyciąga nieszczęścia jak magnes

Niektórzy ludzie zdają się mieć w życiu wyjątkowego pecha. Gdy tylko coś zaczyna im się układać, los rzuca kłody pod nogi. Astrologowie twierdzą, że wpływ na to może mieć znak zodiaku. Kto według horoskopu jest najbardziej pechowy?

Najbardziej pechowy znak zodiaku. Ten znak zodiaku przyciąga nieszczęścia jak magnes

Choć każdy znak zodiaku ma swoje mocne i słabe strony, istnieje jeden, który często ściąga na siebie niefortunne zbiegi okoliczności. Astrologowie wskazują tu przede wszystkim... Rybę – ostatni znak w zodiakalnym kole. To właśnie osoby spod tego znaku często czują, że szczęście omija je szerokim łukiem. Ryby są bardzo emocjonalne, wrażliwe i empatyczne. Często pomagają innym, zapominając o sobie. Ich dobre intencje bywają jednak wykorzystywane, co kończy się rozczarowaniem. W pracy – niedoceniane, w miłości – często trafiają na niewłaściwe osoby. Choć mają ogromny potencjał, często brakuje im wiary we własne możliwości.

Dlaczego Ryby mają pecha?

Astrologicznie Ryby są rządzone przez Neptuna – planetę iluzji, marzeń i chaosu. To sprawia, że często gubią się w rzeczywistości, kierują emocjami zamiast rozsądkiem i nie zawsze potrafią trzeźwo ocenić sytuację. To z kolei prowadzi do błędnych decyzji i rozczarowań, które inni mogliby łatwo uniknąć.

Niektórzy twierdzą, że ich „pech” to tak naprawdę efekt zbyt dużej wrażliwości. Ryby mocno przeżywają każde niepowodzenie i przyciągają negatywne emocje. Gdyby częściej działały z chłodną głową, los nie wydawałby się im aż tak okrutny.

Które znaki też nie mają łatwo? Choć Ryby często uchodzą za największych pechowców, nie są same w tej niechlubnej kategorii. Astrologowie wskazują, że również:

  • Rak – zbyt emocjonalny, przez co często rani się sam, nawet nie z winy innych.
  • Panna – perfekcjonistka, której wysiłki nie zawsze zostają docenione.
  • Koziorożec – ciężko pracuje, ale sukces przychodzi z dużym opóźnieniem.
Codzienne przesądy, o których mogłeś nie wiedzieć. Zobacz, co oznaczają:

Codzienne przesądy, o których mogłeś nie wiedzieć. Zobacz, co oznaczają
8 zdjęć
