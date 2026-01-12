To będzie najgorsza noc. Tak niskich temperatur jeszcze nie było. 90% Polski z ostrzeżeniami

Atak zimy z temperaturami minimalnymi do -22 stopni Celsjusza to bardzo realny scenariusz. W najnowszej prognozie pogody IMGW widzimy siarczysty mróz, z którym Polacy zmierzą się w najbliższych godzinach.

Najgorsza będzie noc z poniedziałku na wtorek, 12/13 stycznia 2026 roku. Niemal cały kraj będzie objęty ostrzeżeniami.

Najnowsza prognoza pogody IMGW: Ta noc będzie najgorsza. Nawet -22 stopnie

Jedno spojrzenie na mapę z prognozą ostrzeżeń IMGW wystarczy. Wiemy już, że noc z 12 na 13 stycznia będzie bardzo trudna. Silny mróz spowoduje, że z domów wyjdą tylko ci, którzy będą do tego zmuszeni. - Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -22, -20 stopni Celsjusza na wschodzie, około -11 stopni w centrum, do -3, -2 stopni na zachodzie i wybrzeżu - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie synoptycznej. Siarczyste mrozy uderzą najmocniej w województwach:

podlaskim

mazowieckim

lubelskim

podkarpackim

łódzkim

świętokrzyskim

małopolskim (głównie południowe rejony)

Nie tylko silny mróz. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu

W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy m.in. alerty drugiego stopnia (szczegóły we wpisie, który załączamy pod artykułem). Eksperci zapowiadają intensywne opady śniegu. Najtrudniejsza sytuacja ma być na Pomorzu, Zachodnim Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Kierowcy muszą się przygotować na bardzo trudne warunki. Nad ranem, na południowym zachodzie kraju opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź.

Jeżeli szukać pozytywów, to najbliższa noc powinna być ostatnią, tak trudną w tym miesiącu. W środku tygodnia do Polski dotrze tak długo wyczekiwane ocieplenie. 14 stycznia na zachodzie temperatury maksymalne wzrosną nawet do 4 stopni Celsjusza na plusie. Odwilż obejmie niemal cały kraj. Temperatury maksymalne na minusie zostaną jedynie na Podlasiu.

