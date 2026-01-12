To będzie najgorsza noc. Tak niskich temperatur jeszcze nie było. 90% Polski z ostrzeżeniami

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-12 10:22

Polacy mierzą się z kolejnym już w tym roku atakiem zimy. Większość już wyczekuje ocieplenia, ale zanim ono dotrze do kraju, trzeba będzie przetrwać najgorszą noc. IMGW zapowiada spadki temperatur nawet do -22 stopni Celsjusza i nie chodzi tutaj o góry. Najnowszą prognozę pogody i ostrzeżenia Instytutu analizujemy poniżej.

Kolejny atak zimy w Polsce. To będzie najgorsza noc

i

Autor: Marcin Wziontek / Super Express / IMGW / zrzut ekranu Kolejny atak zimy w Polsce. To będzie najgorsza noc
  • Atak zimy z temperaturami minimalnymi do -22 stopni Celsjusza to bardzo realny scenariusz. W najnowszej prognozie pogody IMGW widzimy siarczysty mróz, z którym Polacy zmierzą się w najbliższych godzinach.
  • Najgorsza będzie noc z poniedziałku na wtorek, 12/13 stycznia 2026 roku. Niemal cały kraj będzie objęty ostrzeżeniami. 
  • Gdzie temperatury będą najniższe? Wyjaśniamy w poniższym artykule na se.pl.

Najnowsza prognoza pogody IMGW: Ta noc będzie najgorsza. Nawet -22 stopnie

Jedno spojrzenie na mapę z prognozą ostrzeżeń IMGW wystarczy. Wiemy już, że noc z 12 na 13 stycznia będzie bardzo trudna. Silny mróz spowoduje, że z domów wyjdą tylko ci, którzy będą do tego zmuszeni. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -22, -20 stopni Celsjusza na wschodzie, około -11 stopni w centrum, do -3, -2 stopni na zachodzie i wybrzeżu - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie synoptycznej. Siarczyste mrozy uderzą najmocniej w województwach:

  • podlaskim
  • mazowieckim
  • lubelskim
  • podkarpackim
  • łódzkim
  • świętokrzyskim
  • małopolskim (głównie południowe rejony)
Synoptyczna prognoza pogody na noc z 12 na 13 stycznia. IMGW zapowiada mrozy

i

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Synoptyczna prognoza pogody na noc z 12 na 13 stycznia. IMGW zapowiada mrozy

Nie tylko silny mróz. Synoptycy zapowiadają intensywne opady śniegu

W prognozie ostrzeżeń IMGW widzimy m.in. alerty drugiego stopnia (szczegóły we wpisie, który załączamy pod artykułem). Eksperci zapowiadają intensywne opady śniegu. Najtrudniejsza sytuacja ma być na Pomorzu, Zachodnim Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Kierowcy muszą się przygotować na bardzo trudne warunki. Nad ranem, na południowym zachodzie kraju opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź

Jeżeli szukać pozytywów, to najbliższa noc powinna być ostatnią, tak trudną w tym miesiącu. W środku tygodnia do Polski dotrze tak długo wyczekiwane ocieplenie. 14 stycznia na zachodzie temperatury maksymalne wzrosną nawet do 4 stopni Celsjusza na plusie. Odwilż obejmie niemal cały kraj. Temperatury maksymalne na minusie zostaną jedynie na Podlasiu. 

Prognozy, ostrzeżenia, sytuacje na drogach i utrudnienia komunikacyjne notujemy w lokalnych oddziałach "Super Expressu".

Galeria ze zdjęciami: Niebezpieczna wersja zimy. Zobaczcie archiwalne materiały

Zima w Polsce w latach 70. XX wieku
165 zdjęć

Polecany artykuł:

Jasnowidz Jackowski już wie, kiedy skończy się zima! Aż nas zmroziło od tych sł…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ATAK ZIMY
OSTRZEŻENIA IMGW