Nie żyje jedna z najbogatszych Polek. Irena Rupińska zginęła wraz z 2-letnim wnuczkiem

Pożar wybuchł w sobotę, 22 listopada, w Szumowie

Zginęły dwie osoby: 54-latka i jej 2-letni wnuczek

Ofiarą jest m.in. Irena Rupińska, współzałożycielka ZPK Rupińscy

Firma należała do czołówki podlaskiej branży surowcowej

Majątek Rupińskich wyceniano na ponad 500 mln zł

Strażacy ewakuowali poszkodowanych z płonącego budynku

Mimo reanimacji nie udało się ich uratować

W sobotę (22.11) w Szumowie doszło do dramatycznego pożaru, w którym zginęły dwie osoby: 54-letnia kobieta oraz jej 2-letni wnuczek. Wśród ofiar tragedii jest Irena Rupińska, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce. Irena Rupińska współtworzyła z mężem jedną z największych podlaskich firm surowcowych – ZPK Rupińscy, działającą od ponad 20 lat i realizującą inwestycje w całej Polsce. W skład grupy wchodzi też Natrix, producent prefabrykatów betonowych. Rupińscy należeli do najzamożniejszych Polaków – w rankingach „Forbesa” zajmowali miejsca w pierwszej setce, a ich majątek w 2017 roku szacowano na ponad 500 mln zł. ZPK Rupińscy regularnie trafia do zestawień najcenniejszych firm rodzinnych. - Z głębokim poruszeniem i smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci Ś.P. Ireny Rupińskiej oraz jej najdroższego wnuczka. Odeszli nagle, pozostawiając pustkę, której nie sposób opisać słowami. W tym szczególnie bolesnym czasie łączę się w żalu z Rodziną i wszystkimi Bliskimi - napisał Stanisław Krajewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tragiczny pożar w Szumowie

Zgłoszenie o pożarze domu wpłynęło do strażaków o godzinie 17:46. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali budynek objęty ogniem. Z płonącego pomieszczenia ewakuowano dwie nieprzytomne osoby – 54-letnia kobietę oraz 2-letnie dziecko. Ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Działania straży obejmowały także ugaszenie pożaru, zabezpieczenie terenu oraz odłączenie zasilania elektrycznego. Po przejęciu poszkodowanych Zespoły Ratownictwa Medycznego kontynuowały czynności ratujące życie. Mimo wysiłków służb, życia kobiety i dziecka nie udało się uratować.

Do szpitala przewieziono również dwóch mężczyzn – pozostali oni pod obserwacją lekarzy. Po zakończeniu akcji gaśniczej budynek został przewietrzony i sprawdzony detektorami wielogazowymi. Nie wykryto dodatkowych zagrożeń. Dalsze czynności wyjaśniające na miejscu prowadziła policja pod nadzorem prokuratora.

Tragiczny pożar kamienicy na Woli. Jedna osoba nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pożar w Andrzejkach. Strażacy walczyli o uratowanie zwierząt i domu. Zdjęcia: