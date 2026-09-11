Poleciał dronem nad strefami zamkniętymi. 35-latkowi grozi nawet 5 lat więzienia

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2026 roku na terenie powiatu augustowskiego. Według Prokuratury Rejonowej w Augustowie 35-latek wykonał lot bezzałogowym statkiem powietrznym z naruszeniem obowiązujących przepisów.Podstawowym uchybieniem miało być niezgłoszenie planowanego lotu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zamiar przeprowadzenia takiej operacji należało zarejestrować za pośrednictwem aplikacji DroneTower. System pozwala również sprawdzić, gdzie obowiązują ograniczenia i w jakich strefach konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody.

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Jak wynika z komunikatu prokuratury, tor lotu drona przebiegał m.in. przez trzy obszary zamknięte. Chodzi o strefę przygraniczną, teren wojskowy oraz obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mężczyzna nie miał wymaganych zezwoleń na przelot nad żadnym z tych miejsc.

Tłumaczył się niewiedzą. Grozi mu 5 lat więzienia

35-latek wyjaśniał, że nie znał obowiązujących zasad. Wskazywał również, że dron poruszał się głównie nad terenami należącymi do jego rodziny. Nie uchroniło go to jednak przed zarzutem.

Prokurator oskarżył mężczyznę o naruszenie przepisów ruchu lotniczego obowiązujących na obszarze, w którym odbywał się lot. Czyn został zakwalifikowany z art. 212 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo lotnicze. Oskarżonemu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

O skierowaniu aktu oskarżenia poinformował prok. Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Prokuratura przypomina, że operatorzy dronów mają obowiązek sprawdzać ograniczenia oraz przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni powietrznej.