Jeden kierowca wyłamał rogatki, drugi utknął między zaporami. Groźne sytuacje na torach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-11 8:20

Niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowym w Kruszewie-Brodowie w powiecie wysokomazowieckim. Kierowca ciężarówki z naczepą wjechał na tory mimo czerwonego światła. Gdy rogatki zaczęły opadać, jedna z nich znalazła się pomiędzy ciągnikiem a naczepą.

Radiowóz policyjny stojący przed przejazdem kolejowym ze znakiem Stop. O groźnych incydentach przeczytasz na SE Białystok.
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w czwartek 10 września. Kierowca zestawu ciężarowego zignorował sygnał zabraniający wjazdu na przejazd kolejowy. Po chwili zapory zostały opuszczone, a pojazd znalazł się w niebezpiecznej sytuacji.

Mężczyzna ruszył, wyłamał rogatki i zjechał z torowiska. Na szczęście nie doszło do zderzenia z pociągiem, a ruch kolejowy nie musiał być wstrzymywany. Kierowca odmówił przyjęcia mandatu, dlatego jego sprawą zajmie się sąd.

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Samochód między zaporami w Łomży

Do podobnego incydentu doszło także na przejeździe kolejowym w Łomży. Informację przekazali pracownicy kolei. Samochód zatrzymał się pomiędzy zamkniętymi rogatkami, jednak znajdował się w takiej odległości od torów, że pociąg mógł bezpiecznie przejechać.

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Szczegółowe okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Policja oczekuje na nagranie z kamer monitoringu, które mają dostarczyć pracownicy kolei. Materiał pozwoli ustalić dokładny przebieg sytuacji.

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Pociągi wróciły do Łomży. Szokujące sceny na przejazdach kolejowych. PKP pokazało nagranie
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