Zmiana czasu wcześniej. Kiedy przestawiamy zegarki w 2026 roku? Zobacz, żeby nie zaspać

W 2026 roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w ostatni weekend października. W nocy z soboty 24 października na niedzielę 25 października o godz. 3.00 cofniemy wskazówki zegarów na godz. 2.00. Oznacza to, że noc potrwa o godzinę dłużej.

Zmiana czasu wcześniej. Dlaczego w 2026 roku wypada 25 października?

Data przestawiania zegarków nie jest stała. Przejście na czas zimowy odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października, dlatego każdego roku może wypaść innego dnia miesiąca.

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W 2025 roku zegarki cofaliśmy 26 października. Z kolei w 2023 roku zmiana nastąpiła w nocy z 28 na 29 października. W 2026 roku ostatnia niedziela miesiąca przypada już 25 października, dlatego zmiana czasu będzie wcześniej niż w poprzednich latach.

Czy trzeba samodzielnie przestawić zegarki?

Smartfony, komputery i inne urządzenia połączone z internetem zwykle zmienią godzinę automatycznie. Ręcznie trzeba będzie przestawić m.in. tradycyjne zegarki, budziki i część zegarów samochodowych. Zmiana czasu ma pozwalać na lepsze wykorzystanie światła dziennego. Wiosną przesuwamy zegarki do przodu, a jesienią cofamy je o godzinę. W krajach Unii Europejskiej następuje to w ostatnią niedzielę marca i października.

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Jak zmiana czasu wpływa na samopoczucie?

Jesienne cofnięcie zegarków daje dodatkową godzinę snu, ale może chwilowo zaburzyć rytm dobowy. U niektórych osób pojawiają się senność, problemy z koncentracją lub rozdrażnienie. Organizm zazwyczaj potrzebuje kilku dni, by przyzwyczaić się do nowych godzin.

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