W niedzielny poranek policjanci z Suwałk otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 19-letniej mieszkanki, której życie mogło być zagrożone. Młoda kobieta wyszła z domu i nie skontaktowała się z rodziną, co wywołało poważne obawy o jej bezpieczeństwo. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania.

Do akcji włączono przewodnika z psem służbowym o imieniu Nika. Czworonóg szybko podjął trop w rejonie wskazanym przez zgłaszających. Po intensywnym sprawdzaniu terenów leśnych pies doprowadził mundurowych do miejsca, gdzie ukrywała się zaginiona. 19-latka znajdowała się pod stertą gałęzi i przykryta kocem. - Funkcjonariusze dopilnowali, aby nic już jej nie zagrażało. Ostatecznie odnaleziona 19-latka trafiła pod opiekę rodziny - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach.

Policja apeluje o szybkie zgłaszanie zaginięć

Stróże prawa przypominają, że w sytuacjach zaginięcia każda minuta ma znaczenie. W Polsce rocznie odnotowuje się kilkanaście tysięcy zaginięć. Statystyki pokazują, że częściej znikają mężczyźni niż kobiety, jednak każda taka sytuacja wymaga natychmiastowego działania.

Zobacz też: Zaginęła 32-letnia Agnieszka z Białegostoku. Policja prosi o pomoc

Policjanci wskazują momenty, w których należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami:

Brak kontaktu w nietypowych okolicznościach – gdy osoba nie wraca o ustalonej porze, nie odbiera telefonu czy nagle przerywa kontakt.

Podejrzenie przestępstwa – jeśli istnieje obawa, że zaginiony padł ofiarą przemocy, porwania lub innego czynu zabronionego.

Osoby starsze, chore i z niepełnosprawnościami – szczególnie te cierpiące na demencję, alzheimera czy mające trudności w orientacji.

Dzieci i młodzież – zaginięcie nieletnich zawsze wymaga natychmiastowej reakcji.

Zaginięcie można zgłosić w jednostce Policji lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Kluczowe jest podanie szczegółowych informacji – rysopisu, ubioru, miejsc, do których osoba mogła się udać, a także przekazanie aktualnego zdjęcia.

Jak każdy z nas może pomóc?

Policja zachęca, aby reagować, gdy spotkamy osobę sprawiającą wrażenie zagubionej – szczególnie, jeśli nie wie, dokąd zmierza, lub jest ubrana nieadekwatnie do pogody. Warto wtedy zapytać, czy potrzebuje pomocy. Jeśli nie potrafi podać swoich danych ani kontaktu do bliskich, należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy.

Białystok. Kierowca suzuki uciekał przed policją, bo się... przestraszył Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.