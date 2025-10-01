Polskie F-16 nie zostały poderwane. MON dementuje plotki o rosyjskich dronach

W mediach społecznościowych pojawiły się plotki o poderwaniu polskich myśliwców w związku z rosyjskimi atakami dronów na zachodnią Ukrainę.

Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Jacek Goryszewski, zdementował te informacje, podkreślając, że polskie wojsko monitoruje sytuację, ale nie ma podstaw do podjęcia takich działań.

Ukraińskie media informowały o nocnych nalotach dronów w zachodniej części kraju, m.in. w Dnieprze, gdzie doszło do eksplozji i przerw w dostawie prądu.

W mediach społecznościowych, głównie na Telegramie i platformie X, rozprzestrzeniły się plotki o tym, że polskie myśliwce zostały poderwane w związku z rosyjskimi atakami dronów nad zachodnią Ukrainą.

„Oficjalnie dementuję pojawiające się w sieci informacje” – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podkreślił, polskie wojsko monitoruje sytuację, ale nie ma obecnie podstaw do podejmowania takich działań. „Oczywiście monitorujemy sytuację” – zaznaczył Goryszewski. Dodał również, że jeśli zajdzie konieczność, „wszelkie decyzje zostaną zakomunikowane oficjalnymi kanałami”.

Dyskusja w sieci wybuchła po tym, jak w nocy ukraińskie media zaczęły informować o rosyjskich nalotach dronów na zachodnią część kraju. Według kanału Kanał24 pierwsze eksplozje odnotowano m.in. w Dnieprze, gdzie widziano także jasny rozbłysk na niebie. W wyniku ataków część miasta została pozbawiona prądu.

Warto przypomnieć, że w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony faktycznie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wówczas zestrzelono co najmniej trzy bezzałogowce, a w akcji brały udział polskie F-16 oraz stacjonujące nad Wisłą holenderskie F-35.

Tym razem jednak, jak wynika z oficjalnych komunikatów, żadne polskie samoloty bojowe nie zostały poderwane.