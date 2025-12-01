Poruszające słowa księdza na pogrzebie Ireny Rupińskiej. Łzy cisną się do oczu

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2025-12-01 10:16

Szumowo pożegnało Irenę Rupińską i jej 2-letniego wnuczka Bogusia, którzy zginęli w tragicznym pożarze wywołanym najprawdopodobniej przez nawilżacz powietrza. W piątek tłumy mieszkańców, bliscy oraz przedstawiciele władz oddali im ostatni hołd, żegnając „Irenkę” i małego chłopca. Podczas pogrzebu szczególnie wybrzmiały słowa księdza, który przypomniał jej niezwykłą życiową drogę.

  • Tragiczny pożar w Szumowie zabił Irenę Rupińską i jej 2-letniego wnuczka.
  • Prokuratura: najbardziej prawdopodobną przyczyną było zapalenie się nawilżacza.
  • W piątek odbył się pogrzeb babci i dziecka; wzięły w nim udział tłumy mieszkańców.
  • Obecni byli m.in. biskup Tadeusz Bronakowski i minister rolnictwa Stefan Krajewski.
  • W gminie ogłoszono żałobę, flagi opuszczono do połowy masztów, odwołano wydarzenia rozrywkowe
  • Mieszkańcy wspominają Irenę jako serdeczną, pomocną i bliską każdemu.

Tragiczny pożar w Szumowie wstrząsnął całą okolicą. Prokuratura potwierdziła, że najbardziej prawdopodobną przyczyną dramatu było zapalenie się urządzenia elektrycznego – nawilżacza powietrza. To on miał wywołać ogień, który w sobotni wieczór, 22 listopada, odebrał życie jednej z najbogatszych kobiet w kraju, ale przede wszystkim ukochanej sąsiadki, mamy i babci – Irenie Rupińskiej. Razem z nią zginął jej zaledwie 2-letni wnuczek Boguś. Ta podwójna tragedia zostawiła wyrwę w sercach mieszkańców i całej rodziny.

W piątek odbył się ich pogrzeb. O godzinie 11.30 w kościele w Szumowie rozpoczęło się nabożeństwo żałobne, podczas którego bliscy, przyjaciele i poruszeni tragedią mieszkańcy żegnali śp. Irenę i malutkiego Bogusia. W uroczystości uczestniczyli także biskup Tadeusz Bronakowski oraz minister rolnictwa Stefan Krajewski. Po Mszy ciało babci i wnuczka spoczęło na miejscowym cmentarzu. W gminie ogłoszono żałobę – flagi opuszczono do połowy masztów, a wszystkie imprezy odwołano.

Proboszcz parafii przypomniał niezwykłą drogę życiową Ireny Rupińskiej. Dzieciństwo w Grodzisku-Wsi, małżeństwo zawarte w 1989 roku.

- Oboje pracowali na gospodarstwie. Tam w Grodzisku wkrótce na świat przyszły dwie córki. Gdy dziewczynki były w wieku szkolnym Irenka wraz z mężem przeprowadzili się do Szumowa. Pierwszy rok mieszkali w przyczepie. Później wynajęli dom i sprowadzili do niego dzieci. Przekonani, że właśnie tu jest ich miejsce. Powoli, przy żwirze, zmieniając puste pola w małe szumowskie Mazury. W 2004 roku zbudowali własny dom - mówił proboszcz.

Choć jej majątek szacowano na ponad pół miliarda złotych, i już w 2016 roku trafiła na listę najbogatszych Polaków, dla mieszkańców wsi i całej gminy była po prostu „Irenką”. Bliską, serdeczną, pogodną. Duszą towarzystwa, człowiekiem, przy którym każdy czuł się jak u siebie. Kościół w Szumowie nie pomieścił kilku tysięcy osób które przyszło w piątek pożegnać Irenkę.

Ludzie wspominają ją ze łzami – jak potrafiła podrzucić budującym się sąsiadom wywrotkę kruszywa, ot tak, bez proszenia. "Bo potrzebujecie", jak potrafiła wpadła roześmiana, przyjeżdżając na przyczepce pełnej trawy na jabłka. – To nie była milionerka z listy Forbesa, tylko nasza, zwyczajna swojska babka – mówią ze łzami w oczach mieszkańcy Szumowa.

O małym Bogusiu ksiądz mówił ze ściśniętym gardłem. Niewinny, radosny, wszędzie go było pełno. Dla bliskich był skarbem. Mąż i syn Ireny próbowali dostać się do płonącego domu, by ratować rodzinę. Mimo dramatycznej walki nie udało się ocalić Ireny. Chłopiec trafił do szpitala, gdzie zmarł. W Szumowie dziś panuje cisza, o której mówił kapłan: cisza tam, gdzie jeszcze wczoraj słychać było śmiech i rozmowę. Ludzie mówią jednak jedno – takiej dobroci, jaką miała Irenka, nie da się zapomnieć.

Pogrzeb Ireny Rupińskiej i jej wnuczka
32 zdjęcia
Tak wyglądał pogrzeb Stanisława Sojki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRAGICZNY POŻAR
ZAMBRÓW