W Podlaskiem ruszyła zbiórka darów dla powodzian

Jak informuje PCK, we wtorek 17 września Grupa Wsparcia Humanitarnego z województwa podlaskiego jedzie na południe Polski, by wydawać pomoc humanitarną, udzielać pomocy psychologicznej, wspierać służby mundurowe w ewidencjonowaniu ewakuowanych, wydawać ciepłe napoje czy żywność. Polski Czerwony Krzyż obok zbiórki finansowej uruchomił także zbiórkę produktów, aby zapewnić doraźną, sprawną pomoc tym, którzy stracili swoje domy lub zostali odcięci od podstawowych zasobów.

W ramach zbiórki zbierane są następujące produkty:

Woda butelkowana – kluczowa dla zapewnienia dostępu do czystej wody, szczególnie tam, gdzie lokalne wodociągi zostały zniszczone, w efekcie odcinając lokalną społeczność od wody pitnej;

Żywność o długim terminie przydatności – konserwy, suchary, ryż, makaron i inne produkty, które będą łatwe do przechowywania i dystrybucji;

Środki higieniczne – mydła, szampony, pasty do zębów, pieluchy oraz inne produkty higieny osobistej;

Środki czystości – detergenty, płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne, które pomogą w sprzątaniu zalanych miejsc i zapobiegną rozprzestrzenianiu się chorób.

Pomoc dla powodzian. Gdzie można przekazywać produkty?

Zebrane produkty trafią bezpośrednio do poszkodowanych, m.in. mieszkańców regionów, takich jak Kłodzko, Głuchołazy, Jelenia Góra, i inne miejscowości, które ucierpiały w wyniku tej katastrofy. W poniedziałek (16 września) rozpoczęły pracę Oddziały Rejonowe PCK w Białymstoku, Suwałkach, Łomży i Sokółce, gdzie prowadzona jest zbiórka darów dla powodzian. Zbierane są wyłącznie rzeczy nowe: śpiwory, koce, ubrania, żywność długoterminową, wodę, kosmetyki i środki czystości. Zbiórka rzeczowa potrwa do 20 września, choć może być przedłużona.

W Białymstoku dary przynosimy do siedziby PCK (ul. Warszawska 29) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.00, natomiast w sobotę w godz. 9.00-15.00. W Suwałkach dary przynosimy od pon. do pt. do siedziby PCK (ul. Pułaskiego 26A/114) w godz. 10.00-18.00. W Sokółce trwa zbiórka w holu Starostwa Powiatowego (ul. Piłsudskiego 8) w godz. 8.00-15.00. W Łomży (ul. Szosa Zambrowska 1/27) w godz. 9.00-12.00, a w środy 10.00-13.00. (UWAGA! godziny dyżurów oddziału PCK Łomży zapewne jeszcze ulegną zmianie) - do Łomży przynosimy wyłącznie drobniejsze rzeczy. Większe prosimy kierować na PCK Białystok. W Czarnej Białostockiej pod szyldem PCK zbiórkę pomocy rzeczowej prowadzi Urząd Miejski (ul. Torowa 14A) w godz. 8.00-15.00.

Zbiórki PCK prowadzi również w wielu szkołach w regionie.