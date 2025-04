Rolnicy. Podlasie. Gienek: "Widział pan takie coś?". Sławka aż zatkało!

Rolnicy. Podlasie to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Losy rolników z malowniczych zakątków Podlasia, ich codzienne zmagania z trudami pracy na roli, a także perypetie życia osobistego, przyciągają przed ekrany telewizorów setki tysięcy osób. Wśród bohaterów serialu szczególną sympatią widzów cieszą się Gienek i Andrzej z Plutycz. Ostatnio mogliśmy obserwować, jak powstają zdjęcia do nowego odcinka. Do Gienka przyszedł przyjaciel Sławek. Gienek wyciągnął karton z magiczną... karmą. - Widział pan takie coś? - zapytał. "Świeci się" - odparł po dłuższej przerwie Jastrząb. Zobaczcie, co wydarzyło się dalej. Nagranie znajduje się w tym artykule.

Fani Rolnicy. Podlasie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki serialu, by móc śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Gienek i Andrzej z Plutycz to bez wątpienia jedni z najbarwniejszych i najbardziej lubianych uczestników programu, a ich perypetie stanowią ważny element jego sukcesu. Premiera nowego odcinka w niedzielę 6 kwietnia o godzinie 20 na Fokus TV.