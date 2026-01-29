Policjanci z sokólskiej drogówki zauważyli Volkswagena na jednej z ulic miasta i chcieli przeprowadzić kontrolę.

Funkcjonariusze sokólskiej drogówki zauważyli Volkswagena na jednej z ulic miasta i postanowili przeprowadzić kontrolę drogową. Wydali kierowcy polecenie zatrzymania pojazdu, jednak mężczyzna zamiast się podporządkować, przyspieszył, ominął policjantów i zaczął uciekać.

Kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie. Kontynuował jazdę ulicami Sokółki, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po przejechaniu kilku kilometrów na jednej z ulic doszło do zderzenia Volkswagena z wozem strażackim.

Po kolizji mężczyzna porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Nie trwało to jednak długo – już po chwili został zatrzymany przez policjantów z sokólskiej patrolówki biorących udział w pościgu.

Po zatrzymaniu okazało się, że 31-letni mieszkaniec Sokółki był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo wstępne badanie narkotesterem wskazało, że mężczyzna mógł prowadzić pojazd pod wpływem marihuany, amfetaminy oraz kokainy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że kierowca nie posiada prawa jazdy. Jego uprawnienia zostały wcześniej cofnięte z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 31-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Zgodnie z kodeksem karnym:

za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat więzienia

za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności

Mieszkaniec Sokółki odpowie również za popełnione wykroczenia.

