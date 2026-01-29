Pościg ulicami Sokółki. Kierowca Volkswagena uderzył w wóz strażacki i próbował uciekać pieszo

Niebezpieczne sceny rozegrały się na ulicach Sokółki. Policjanci z drogówki próbowali zatrzymać do kontroli osobowego Volkswagena, jednak kierowca zignorował polecenia mundurowych i rozpoczął ucieczkę. Po kilku kilometrach pościgu doszło do zderzenia z wozem strażackim.

  • Policjanci z sokólskiej drogówki zauważyli Volkswagena na jednej z ulic miasta i chcieli przeprowadzić kontrolę.
  • Kierowca zignorował polecenie zatrzymania, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę..
  • Po kilku kilometrach doszło do zderzenia Volkswagena z wozem strażackim.
  • Po kolizji kierowca porzucił auto i próbował uciekać pieszo.
  • Badanie wykazało, że 31-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie.
  • Narkotester wskazał obecność marihuany, amfetaminy i kokainy.

Funkcjonariusze sokólskiej drogówki zauważyli Volkswagena na jednej z ulic miasta i postanowili przeprowadzić kontrolę drogową. Wydali kierowcy polecenie zatrzymania pojazdu, jednak mężczyzna zamiast się podporządkować, przyspieszył, ominął policjantów i zaczął uciekać.

Kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie. Kontynuował jazdę ulicami Sokółki, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po przejechaniu kilku kilometrów na jednej z ulic doszło do zderzenia Volkswagena z wozem strażackim.

Po kolizji mężczyzna porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Nie trwało to jednak długo – już po chwili został zatrzymany przez policjantów z sokólskiej patrolówki biorących udział w pościgu.

Po zatrzymaniu okazało się, że 31-letni mieszkaniec Sokółki był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo wstępne badanie narkotesterem wskazało, że mężczyzna mógł prowadzić pojazd pod wpływem marihuany, amfetaminy oraz kokainy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań laboratoryjnych.

Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że kierowca nie posiada prawa jazdy. Jego uprawnienia zostały wcześniej cofnięte z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 31-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Zgodnie z kodeksem karnym:

  • za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat więzienia
  • za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności

Mieszkaniec Sokółki odpowie również za popełnione wykroczenia.

