- Policjanci z sokólskiej drogówki zauważyli Volkswagena na jednej z ulic miasta i chcieli przeprowadzić kontrolę.
- Kierowca zignorował polecenie zatrzymania, przyspieszył i rozpoczął ucieczkę..
- Po kilku kilometrach doszło do zderzenia Volkswagena z wozem strażackim.
- Po kolizji kierowca porzucił auto i próbował uciekać pieszo.
- Badanie wykazało, że 31-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie.
- Narkotester wskazał obecność marihuany, amfetaminy i kokainy.
Funkcjonariusze sokólskiej drogówki zauważyli Volkswagena na jednej z ulic miasta i postanowili przeprowadzić kontrolę drogową. Wydali kierowcy polecenie zatrzymania pojazdu, jednak mężczyzna zamiast się podporządkować, przyspieszył, ominął policjantów i zaczął uciekać.
Kierowca nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe nakazujące zatrzymanie. Kontynuował jazdę ulicami Sokółki, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Po przejechaniu kilku kilometrów na jednej z ulic doszło do zderzenia Volkswagena z wozem strażackim.
Po kolizji mężczyzna porzucił samochód i zaczął uciekać pieszo. Nie trwało to jednak długo – już po chwili został zatrzymany przez policjantów z sokólskiej patrolówki biorących udział w pościgu.
Po zatrzymaniu okazało się, że 31-letni mieszkaniec Sokółki był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo wstępne badanie narkotesterem wskazało, że mężczyzna mógł prowadzić pojazd pod wpływem marihuany, amfetaminy oraz kokainy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań laboratoryjnych.
Podczas sprawdzania danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że kierowca nie posiada prawa jazdy. Jego uprawnienia zostały wcześniej cofnięte z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych.
Czytaj też: „Popatrzyłem na panią i stwierdziłem, że nie mam do niej zaufania”. Szokujące kulisy napadu na taksówkarza
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 31-latek usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.
Zgodnie z kodeksem karnym:
- za niezatrzymanie się do kontroli grozi do 5 lat więzienia
- za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności
Mieszkaniec Sokółki odpowie również za popełnione wykroczenia.