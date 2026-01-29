Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego. Tajemnicze obiekty nad Polską

W nocy 28 stycznia 2026 r. odnotowano wlot obiektów do polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi

Lot obiektów był stale monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne

Czasowo ograniczono ruch cywilny w części przestrzeni powietrznej nad woj. podlaskim

Analizy wskazały, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów

Obiekty poruszały się zgodnie z warunkami meteorologicznymi

Wojsko nie stwierdziło zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP

W związku z incydentem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. Dotyczyły one ruchu cywilnego i – jak podkreślono – miały charakter wyłącznie prewencyjny oraz były zgodne z obowiązującymi procedurami.

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, obejmujących m.in. charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów, oceniono, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów. Według wojska poruszały się one zgodnie z warunkami meteorologicznymi.

Dowództwo Operacyjne przekazało, że nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie podkreślono, że sytuacja jest stale monitorowana, a Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną granic i przestrzeni powietrznej.

- Należy podkreślić, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

