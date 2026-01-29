Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego. Tajemnicze obiekty nad Polską

Jacek Chlewicki
2026-01-29 7:44

W nocy z wtorku na środę (28 stycznia 2026 r.) wojsko odnotowało wlot do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów nadlatujących z kierunku Białorusi. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, lot wszystkich obiektów był stale monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • W nocy 28 stycznia 2026 r. odnotowano wlot obiektów do polskiej przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi
  • Lot obiektów był stale monitorowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne
  • Czasowo ograniczono ruch cywilny w części przestrzeni powietrznej nad woj. podlaskim
  • Analizy wskazały, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów
  • Obiekty poruszały się zgodnie z warunkami meteorologicznymi
  • Wojsko nie stwierdziło zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej RP

W związku z incydentem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, czasowo wprowadzono ograniczenia w użytkowaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. Dotyczyły one ruchu cywilnego i – jak podkreślono – miały charakter wyłącznie prewencyjny oraz były zgodne z obowiązującymi procedurami.

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, obejmujących m.in. charakterystykę lotu, prędkość oraz kierunek przemieszczania się obiektów, oceniono, że były to najprawdopodobniej obiekty o charakterze balonów. Według wojska poruszały się one zgodnie z warunkami meteorologicznymi.

Dowództwo Operacyjne przekazało, że nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie podkreślono, że sytuacja jest stale monitorowana, a Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną granic i przestrzeni powietrznej.

Należy podkreślić, że tego rodzaju incydenty wpisują się w katalog działań o charakterze hybrydowym, z jakimi Polska ma do czynienia na kierunku wschodnim. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a siły i środki Sił Zbrojnych RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

