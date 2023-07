Poszła na grzyby i ślad po niej zaginął. W poszukiwaniach biorą udział żołnierze

Imieniny Piotra i Pawła. Życzenia do wysłania. Teksty, rymowanki, gotowce [czwartek 29.06.23]

Zaginiona Eugenia Biała ostatni raz widziana 28 czerwca 2023 roku w miejscowości Rogowo Majątek. Stamtąd poszła na grzyby do pobliskiego lasu. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaginiona jest osobą głuchoniemą.

Zaginiona to:

Eugenia Biała, lat 72, zamieszkała w Choroszczy. Rysopis: wzrost 152 cm; sylwetka średnia; włosy krótkie, siwe. Ubrana była w: w niebieską kurtkę typu wiatrówka, ciemne spodnie oraz kalosze w kolorze moro.

Prosimy wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub mogą pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji. - Prowadzone wczoraj poszukiwania niestety nie przyniosły efektu dzisiaj zostaną wznowione policjantów w poszukiwaniach dzisiaj wspierać mają żołnierze wojsk obrony terytorialnej - poinformował w sobotę (1.07) podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy KWP Białystok.

