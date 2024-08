Potworne czyny 16-latka z Suwałk ujawnione! Odpowie za to jak dorosły

16-latek z Suwałk bestialsko skatował mężczyznę na ulicy. Ofiara do końca życia będzie wymagać całodobowej opieki. Są zarzuty dla sprawcy

Kiedy znaleziono leżącą na ulicy ofiarę tego nieletniego bandyty, nie sposób było jej zidentyfikować, tak rozległe były obrażenia głowy. Zaledwie 16-letni chłopak dopuścił się przestępstwa jak recydywista. Nieletni mieszkaniec Suwałk wyjątkowo brutalnie skatował o cztery lata starszego znajomego i porzucił go na pastwę losu. Poinformowała o tym Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, która właśnie skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia przeciwko nastolatkowi. Będzie odpowiadał przed sądem jak dorosły, za usiłowanie zabójstwa z jednoczesnym spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, może trafić za kratki na trzydzieści lat. Co wydarzyło się jeszcze w październiku 2023 roku w Suwałkach? W odludnej części ulicy Różanej mieszkańcy znaleźli nieprzytomnego, ciężko pobitego mężczyznę. 20-latek trafił do szpitala.

Poszkodowany do końca życia będzie ciężko niepełnosprawny. Opis obrażeń ujawniony przez prokuraturę może szokować

Wkrótce aresztowano podejrzanego o skatowanie mężczyzny. Okazał się nim 16-latek z Suwałk. Do pobicia doszło, gdy wraz ze swoją przyszłą ofiarą i innymi znajomymi jeździli samochodem po Suwałkach i pili alkohol. W pewnym momencie doszło do jakiejś kłótni. 16-latek i 20-latek wysiedli z samochodu, nieletni skatował znajomego w bestialski sposób, uderzając go kilkanaście razy z całej siły w głowę. Poszkodowany do końca życia będzie ciężko niepełnosprawny, wymaga całodobowej opieki. Opis obrażeń ujawniony przez prokuraturę może szokować. „Z opinii medycznej wynika, że pokrzywdzony doznał naruszenia lub złamania niemal wszystkich kości twarzoczaszki z wybiciem i uszkodzeniem zębów oraz trwałym uszkodzeniem oka. Obrażenia głowy spowodowały obrzęk mózgu i doprowadziły do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego z przewlekłą niewydolnością oddechową” – poinformowała prokuratura.

