Ciri, Khaleesi, Hermiona. Te niezwykłe imiona noszą kobiety w Polsce

Baza danych PESEL gromadzi dziesiątki tysięcy różnych form żeńskich imion. Oprócz klasycznych i powszechnie stosowanych w Polsce opcji figurują tam również miana pojawiające się zaledwie jednostkowo. Wiele z nich budzi natychmiastowe skojarzenia z bohaterkami znanych gier wideo, książek, filmów oraz seriali.

W tym ogromnym spisie kryją się bardzo oryginalne pozycje, które jednoznacznie nawiązują do szeroko pojętej popkultury. Tabela gromadzi dane wszystkich osób obecnie żyjących i zarejestrowanych w systemie, więc nie dotyczy to wyłącznie nowo narodzonych dzieci czy obywatelek Polski. Obecność pewnych mian wciąż jednak potrafi mocno zadziwić. W oficjalnym rejestrze PESEL naprawdę zapisano kobiety noszące imiona takie jak Wednesday, Khaleesi czy Yennefer.

14