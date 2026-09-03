Ciri, Khaleesi, Hermiona. Te niezwykłe imiona noszą kobiety w Polsce

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-09-03 9:56

Baza PESEL kryje w sobie mnóstwo nieszablonowych imion, które wyraźnie odróżniają się od tradycyjnych wyborów. Tylko garstka osób w kraju nosi miana nasuwające na myśl postacie z popularnych seriali, książek czy gier wideo. Sprawdź te zaskakujące pozycje.

Baza danych PESEL gromadzi dziesiątki tysięcy różnych form żeńskich imion. Oprócz klasycznych i powszechnie stosowanych w Polsce opcji figurują tam również miana pojawiające się zaledwie jednostkowo. Wiele z nich budzi natychmiastowe skojarzenia z bohaterkami znanych gier wideo, książek, filmów oraz seriali.

W tym ogromnym spisie kryją się bardzo oryginalne pozycje, które jednoznacznie nawiązują do szeroko pojętej popkultury. Tabela gromadzi dane wszystkich osób obecnie żyjących i zarejestrowanych w systemie, więc nie dotyczy to wyłącznie nowo narodzonych dzieci czy obywatelek Polski. Obecność pewnych mian wciąż jednak potrafi mocno zadziwić. W oficjalnym rejestrze PESEL naprawdę zapisano kobiety noszące imiona takie jak Wednesday, Khaleesi czy Yennefer.

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