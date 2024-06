W czwartek (28.06) przed godziną 18 doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na DK 8, na wysokości miejscowości Rybniki, motocyklista zderzył się z osobówką. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca citroenem kobieta jechała od strony Białegostoku. - Wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście z kierunku Augustowa w wyniku czego doprowadziła do zderzenia obu pojazdów - informuje zespół prasowy podlaskiej policji. Motocyklista zginął na miejscu. Szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

Niedługo po wypadku pojawiła się informacja, że ofiarą tego tragicznego zdarzenia był wieloletni proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Kuźnicy(woj. podlaskie). O śmierci kapłana poinformował m.in. burmistrz Dąbrowy Białostockiej. - Tragiczną wiadomość obiegła nasz region. Do domu Ojca odszedł po tragicznym wypadku Ks. Sylwester Szyluk. Ksiądz, który udzielił mi chrztu świętego 4 lutego 1989 roku. Niech dobry Bóg przyjmie Cię do swojego królestwa. Wynagrodzi wszelkie dobro, którego dokonałeś - napisał Artur Gajlewicz.

Czytaj też: Tragiczna śmierć motocyklisty. 23-latek po wypadku zrobił coś nikczemnego. Cała wieś w szoku

Zmarły kapłan miał 61 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku. Internauci i parafianie nie mogą uwierzyć w to, co się stało. "To był ksiądz z charyzmą, wyjątkowy, będzie bardzo brakować tych ciekawych kazań, rozmów nie dokończonych" - napisał jeden z internautów. "To był bardzo dobry ksiądz, wspaniały proboszcz i mądry człowiek. Spoczywaj w pokoju" - napisał pan Stanisław.