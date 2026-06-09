Pogoda dla Białegostoku na weekend, 12-14 czerwca

Weekend w Białymstoku zapowiada się pod znakiem zmiennej aury, która wyraźnie podzieli wolne dni na dwie części. Pierwsze dwa dni upłyną w towarzystwie chmur i przelotnego deszczu, natomiast niedziela przyniesie długo wyczekiwane rozpogodzenie. Niestety, za słońce zapłacimy niższą temperaturą.

Pochmurny i deszczowy piątek

Początek weekendu, 12 czerwca, nie przyniesie w Białymstoku słonecznej pogody. Przez cały dzień dominować będzie duże zachmurzenie, z którego może spaść deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 18 stopni Celsjusza, a w nocy spadnie do 10 stopni. Wiatr będzie bardzo łagodny, jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s, więc nie będzie dodatkowo potęgował odczucia chłodu.

Sobota z podobną aurą, ale silniejszym wiatrem

Drugi dzień weekendu, 13 czerwca, pod względem temperatury i zachmurzenia będzie bardzo podobny do piątku. Na termometrach ponownie zobaczymy maksymalnie 18 stopni, a niebo pozostanie w dużej mierze zasłonięte przez chmury. Możliwe są także słabe opady deszczu. Kluczową różnicą będzie natomiast wiatr, który wyraźnie przybierze na sile. Jego średnia prędkość wzrośnie do około 4 m/s, przez co odczuwalna temperatura może być niższa. Noc z soboty na niedzielę będzie minimalnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 10 stopni.

Niedziela przyniesie przełom. Będzie słońce, ale i chłód

Niedziela, 14 czerwca, przyniesie mieszkańcom Białegostoku oczekiwaną zmianę pogody. To będzie najpogodniejszy dzień całego weekendu. Zachmurzenie znacznie się zmniejszy, a zza chmur wreszcie wyjrzy słońce. Co ważne, tego dnia synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Poprawa aury będzie miała jednak swoją cenę – niedziela okaże się jednocześnie najzimniejszym dniem. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Noc również będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 9 stopni. Wiatr uspokoi się i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Pochmurna i miejscami deszczowa aura w piątek i sobotę może skłaniać do spędzenia czasu wewnątrz. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne, odwiedzić kawiarnie lub wybrać się na zakupy. Warto jednak pamiętać, że opady mają być słabe, więc krótkie spacery z parasolem również będą możliwe. Z kolei słoneczna, choć chłodniejsza niedziela, stworzy idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Dłuższy spacer po parku, wycieczka rowerowa czy po prostu relaks na ławce w promieniach słońca będą świetnym sposobem na zakończenie weekendu. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather