Jedno miasto, dwa regiony. Magiczne miejsce na granicy Podlasia i Mazowsza

Zdaniem wielu to najpiękniejsze miasto Podlasia. Odkryj jego historię i urok

Drohiczyn jako gród obronny istniał już w X wieku, a jego położenie nad Bugiem, na styku wpływów polskich, ruskich i litewskich, czyniło go ważnym punktem strategicznym w średniowiecznej Europie. W 1429 roku książę Witold nadał mu prawa miejskie, co rozpoczęło nowy etap w jego rozwoju. Przez wieki Drohiczyn był siedzibą województwa podlaskiego, istotnym centrum katolickim i prawosławnym oraz miastem królewskim Korony. Choć kolejne wojny, zabory i przesunięcia granic odebrały mu polityczne znaczenie, miasto do dziś zachowało swój unikalny, historyczny charakter.

Drohiczyn leży około 100 kilometrów od Białegostoku. Obecnie, według danych GUS, miasteczko ma 1747 mieszkańców.

Zabytki Drohiczyna. Barok, klasztory i panorama z Góry Zamkowej

Choć niewielki, Drohiczyn może się pochwalić wyjątkową architekturą i klimatem:

Katedra Trójcy Przenajświętszej – imponujący kościół z XVIII wieku, dawna świątynia jezuitów, a dziś główna świątynia diecezji drohiczyńskiej

Kościół i klasztor franciszkanów – barokowa perła z charakterystycznymi wieżami

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy – świadectwo wielokulturowości regionu

Góra Zamkowa – punkt widokowy z panoramą na dolinę Bugu, miejsce dawnych fortyfikacji

W Drohiczynie zachowało się także wiele domów z XIX wieku, brukowane uliczki i ślady dawnego układu miejskiego.

Bug, prom i Podlaski Przełom. Przyroda wokół Drohiczyna

Drohiczyn to także brama do Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jednego z najpiękniejszych odcinków Bugu – tzw. Podlaskiego Przełomu Bugu. Rzeka meandruje tu szeroko, tworząc naturalne granice i dzikie łęgi.

Atrakcją jest prom rzeczny, który łączy brzegi Bugu – unikalna przeprawa, której dziś już niewiele zostało w Polsce. Latem można tu wypożyczyć kajaki i rowery.

Zaplanuj weekend w Drohiczynie – cisza, natura i historia czekają tuż za rogiem

Drohiczyn to malownicze miasteczko na Podlasiu, idealne na spokojny weekendowy wypad. Położony nad Bugiem, zachwyca pięknymi panoramami, bogatą historią i atmosferą dawnego pogranicza kultur. Znajdziesz tu zabytkowe kościoły, klasztory, cerkwie, a także Górę Zamkową z widokiem na dolinę rzeki. To miejsce, gdzie czas płynie wolniej — idealne na spacer, rowerową wycieczkę czy chwilę refleksji.