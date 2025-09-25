Przedterminowe wybory wójta gminy Bielsk Podlaski. Premier wyznaczył termin

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
PAP
PAP
2025-09-25 7:42

30 listopada 2025 roku mieszkańcy gminy Bielsk Podlaski wybiorą nowego wójta. Przedterminowe wybory zarządził premier Donald Tusk po śmierci dotychczasowego włodarza, Walentego Koryckiego, który zmarł 5 września.

wybory

i

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS

Przedterminowe wybory wójta gminy Bielsk Podlaski

W niedzielę, 30 listopada 2025 roku, odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Bielsk Podlaski. Informację o terminie głosowania podał w środę Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Decyzję o wyznaczeniu daty podjął premier Donald Tusk. Wybory są konieczne po śmierci dotychczasowego wójta, Walentego Koryckiego, który zmarł 5 września 2025 roku. Korycki był doświadczonym samorządowcem – w latach 2011–2014 pełnił funkcję wicemarszałka województwa podlaskiego, a od 2024 roku sprawował urząd wójta gminy Bielsk Podlaski.Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów:

  • do 6 października 2025 r. – czas na zgłoszenie komitetów wyborczych do komisarza wyborczego,
  • do 6 listopada 2025 r. – termin zgłaszania kandydatów na wójta do gminnej komisji wyborczej,
  • 15–28 listopada 2025 r. (do godz. 24:00) – okres prowadzenia kampanii wyborczej,
  • 30 listopada 2025 r. w godz. 7:00–21:00 – dzień głosowania.

Na stronie białostockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego opublikowano już szczegółowy komunikat komisarza wyborczego dotyczący m.in. zasad zgłaszania kandydatów na urząd wójta oraz członków obwodowych komisji wyborczych.

Bielsk Podlaski. Mężczyzna zginął pod kołami ciężarówki. Przerażające nagranie
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIELSK PODLASKI