Przedterminowe wybory wójta gminy Bielsk Podlaski

W niedzielę, 30 listopada 2025 roku, odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Bielsk Podlaski. Informację o terminie głosowania podał w środę Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Decyzję o wyznaczeniu daty podjął premier Donald Tusk. Wybory są konieczne po śmierci dotychczasowego wójta, Walentego Koryckiego, który zmarł 5 września 2025 roku. Korycki był doświadczonym samorządowcem – w latach 2011–2014 pełnił funkcję wicemarszałka województwa podlaskiego, a od 2024 roku sprawował urząd wójta gminy Bielsk Podlaski.Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów:

do 6 października 2025 r. – czas na zgłoszenie komitetów wyborczych do komisarza wyborczego,

do 6 listopada 2025 r. – termin zgłaszania kandydatów na wójta do gminnej komisji wyborczej,

15–28 listopada 2025 r. (do godz. 24:00) – okres prowadzenia kampanii wyborczej,

30 listopada 2025 r. w godz. 7:00–21:00 – dzień głosowania.

Na stronie białostockiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego opublikowano już szczegółowy komunikat komisarza wyborczego dotyczący m.in. zasad zgłaszania kandydatów na urząd wójta oraz członków obwodowych komisji wyborczych.