Walenty Korycki nie żyje. Miał 62 lata

Walenty Korycki w latach 2011–2014 był wicemarszałkiem województwa podlaskiego. Od 2024 roku był wójtem gminy Bielsk Podlaski. "Był wieloletnim samorządowcem — na różnych szczeblach służył lokalnej społeczności, m.in. jako Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Radny Wojewódzki, Sekretarz Gminy Boćki, a w ostatnich latach Wójt Gminy Bielsk Podlaski. Przez całe życie zawodowe wykazywał się pracowitością oraz odpowiedzialnością za sprawy publiczne" - czytamy na stronie UM Bielsk Podlaski.

"Walenty Korycki pozostanie w naszej pamięci jako człowiek ciepły, życzliwy, otwarty na nowe inicjatywy i gotowy do współpracy ponad podziałami. Z szacunkiem odnosił się do bogactwa kulturowego i wielowyznaniowego Podlasia, osobiście je pielęgnując i ubogacając. Jego zaangażowanie, doświadczenie i życzliwość na trwałe zapisały się w pamięci społeczności lokalnej" - wspominają zmarłego samorządowca urzędnicy.

"Był człowiekiem z ogromnym sercem dla ludzi, zawsze otwarty, pomocny, chętny do rozmowy. Będzie nam brakowało Go jako czlowieka i włodarza gminy" - napisała w internecie jedna z mieszkanek gminy.