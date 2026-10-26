Prześwietlili pociąg z Białorusi. Obraz ze skanera wzbudził podejrzenia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-26 8:29

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali na przejściu granicznym w Kuźnicy transport z Białorusi. W wagonie z ładunkiem luster odkryto nielegalne papierosy warte ponad 40 tysięcy złotych. Przemytnikom nie udało się oszukać skanera RTG.

Pociąg towarowy jadący z Białorusi do Polski został poddany szczegółowej weryfikacji na kolejowym przejściu w Kuźnicy. Do prześwietlenia całego składu mundurowi wykorzystali specjalistyczny skaner RTG. Na podstawie analizy uzyskanego obrazu stwierdzono, że jeden z wagonów może skrywać nielegalny towar.

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Bezpośrednia kontrola na miejscu błyskawicznie potwierdziła te podejrzenia. Znalezione papierosy zostały zarekwirowane, a funkcjonariusze przesłuchali białoruską załogę obsługującą pociąg.

Wyjaśnianiem wszystkich okoliczności tego zdarzenia zajmuje się obecnie Podlaski Urząd Celno-Skarbowy.

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