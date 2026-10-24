Zmiana czasu z letniego na zimowy. Unia Europejska ogłosiła nowy harmonogram

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Kiedy cofamy zegarki w Polsce

Wprowadzony w tym roku czas zimowy utrzyma się aż do niedzieli 28 marca 2027 roku. Na ten moment nie ma żadnych pewnych ustaleń dotyczących terminu, w którym Unia Europejska zrezygnowałaby z obowiązku manipulowania przy wskazówkach zegarów. Z najnowszego komunikatu wydanego przez Komisję Europejską wynikają konkretne daty planowanych zmian obejmujące lata 2027–2031. Na rodzimym podwórku kwestię tę nadal normuje rozporządzenie, które zachowuje ważność w przedziale czasowym od 2022 do 2026 roku.

Projekt likwidacji dwukrotnego w ciągu roku przestawiania zegarków został wysunięty przez Komisję Europejską jeszcze w 2018 roku. Choć inicjatywa zyskała aprobatę Parlamentu Europejskiego, ostatecznie cała sprawa uległa zamrożeniu na etapie prac w Radzie UE. Zasadniczym problemem okazała się niemożność wypracowania wspólnego stanowiska przez poszczególne kraje członkowskie, które musiałyby zdecydować o definitywnym wyborze czasu letniego bądź zimowego. Co ciekawe, w ramach przeprowadzonych przez KE konsultacji społecznych aż 84 procent ankietowanych wyraziło chęć całkowitego odejścia od tego procederu.

- Zmiana czasu może zaburzać rytm snu i czuwania, a organizm potrzebuje zwykle około tygodnia lub dwóch, by dostosować się do nowego harmonogramu

Wpływ zmiany czasu na zdrowie. Zależności są jednoznaczne

Taką diagnozę w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) przedstawiła prof. Marta Jackowska, pełniąca funkcję psycholożki zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Z jej analizy wynika ponadto, że wahania te łączą się w badaniach naukowych ze zwiększonym prawdopodobieństwem kolizji drogowych. Dodatkowo, tuż po wiosennej zmianie czasu na letni, odnotowuje się więcej wypadków w miejscu zatrudnienia oraz przypadków zawałów mięśnia sercowego. Niemniej, jesienny powrót do czasu zimowego organizm znosi zazwyczaj ze znacznie mniejszym szokiem.

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Pierwotnym zamysłem wprowadzenia ruchomych wskazówek zegara było maksymalne wykorzystanie promieni słonecznych i wynikające z tego oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Współcześnie jednak, według ekspertyzy prof. Jackowskiej, rozwiązanie to nie generuje już żadnych namacalnych zysków dla gospodarki, a wręcz przeciwnie – może negatywnie rzutować na nasze zdrowie i codzienne samopoczucie. Koszty generuje również sam proces adaptacji infrastruktury, obejmujący szeroko pojętą logistykę, systemy obsługujące operacje finansowe czy grafiki pracy zmianowej.