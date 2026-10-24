Gratulacje! Radosna nowina u bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie

Wiesia i Wojtek wybiorą się do sadu, by zebrać ostatnie gruszki. Po powrocie do domu spotkają Patrycję, która zdradzi, że spodziewa się dziecka. Kobiety zajmą się obieraniem owoców na domowy dżem. W tym czasie Szymek przyjdzie do ojca. Mężczyźni planują przegląd siewnika, ale syn samodzielnie naprawi maszynę. Porozmawiają też o tym, że Wojtek rzadko chwali Szymka, nawet gdy ten dobrze sobie radzi.

W Plutyczach Gienek spróbuje załatwić sprawę pary gołębi. W drodze do Sławka zbierze grzyby, które chce dołożyć do zapłaty. Zanim dojdzie do transakcji, mężczyźni założą się, czy Sławek zje popsute jajko. Gienek wygra, ale początkowo nie będzie chciał wypłacić należności. Ostatecznie jednak odda pieniądze.

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Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej pomagają Paulinie

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Później Gienek i Sławek pojadą do Andrzeja. Razem z Jarkiem pomogą przewieźć i rozpakować belę kiszonki, którą chętnie zjedzą krowy. Nie zabraknie też rywalizacji: Gienek i Jastrząb urządzą wyścigi taczek. Andrzej opowie przy tej okazji o ich stałym współzawodnictwie.

W Bronowie Agnieszka i Jarek odwiedzą Marcina, by odebrać zboże. Przy okazji obejrzą jego park maszynowy i nowy nabytek — radzieckiego Ziła przystosowanego do odśnieżania. Po powrocie do siebie zajmą się rozładunkiem dostawy wapna, którą trzeba schować pod dachem.

„Rolnicy. Podlasie” można oglądać w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV.