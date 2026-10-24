Gratulacje! Radosna nowina u bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-24 11:29

W nowym odcinku „Rolnicy. Podlasie” widzowie poznają ważną wiadomość z Tykocina — Patrycja jest w ciąży. W Plutyczach Gienek i Sławek spróbują dobić targu, a później pomogą Andrzejowi przy kiszonce. Z kolei Agnieszka i Jarek przywiozą zboże do Bronowa.

Andrzej z Plutycz w szarej bluzie z kapturem na tle pola. O bohaterach serialu Rolnicy. Podlasie przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Fokus TV/ Materiały prasowe

Wiesia i Wojtek wybiorą się do sadu, by zebrać ostatnie gruszki. Po powrocie do domu spotkają Patrycję, która zdradzi, że spodziewa się dziecka. Kobiety zajmą się obieraniem owoców na domowy dżem. W tym czasie Szymek przyjdzie do ojca. Mężczyźni planują przegląd siewnika, ale syn samodzielnie naprawi maszynę. Porozmawiają też o tym, że Wojtek rzadko chwali Szymka, nawet gdy ten dobrze sobie radzi.

W Plutyczach Gienek spróbuje załatwić sprawę pary gołębi. W drodze do Sławka zbierze grzyby, które chce dołożyć do zapłaty. Zanim dojdzie do transakcji, mężczyźni założą się, czy Sławek zje popsute jajko. Gienek wygra, ale początkowo nie będzie chciał wypłacić należności. Ostatecznie jednak odda pieniądze.

Czytaj też: Agnieszka z "Rolnicy. Podlasie" sprzedaje maszyny. Wybuchła burza! "Nie chciałbym za darmo"

Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej pomagają Paulinie
Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz nagle zniknął. Gienek coś wie. Ty kota ogonem nie odwracaj
Galeria zdjęć 15

Później Gienek i Sławek pojadą do Andrzeja. Razem z Jarkiem pomogą przewieźć i rozpakować belę kiszonki, którą chętnie zjedzą krowy. Nie zabraknie też rywalizacji: Gienek i Jastrząb urządzą wyścigi taczek. Andrzej opowie przy tej okazji o ich stałym współzawodnictwie.

W Bronowie Agnieszka i Jarek odwiedzą Marcina, by odebrać zboże. Przy okazji obejrzą jego park maszynowy i nowy nabytek — radzieckiego Ziła przystosowanego do odśnieżania. Po powrocie do siebie zajmą się rozładunkiem dostawy wapna, którą trzeba schować pod dachem.

„Rolnicy. Podlasie” można oglądać w niedzielę o godz. 20:00 w Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Tak kiedyś mieszkali Gienek i Andrzej z Plutycz. Fani mogą być w szoku!
Galeria zdjęć 15
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNICY. PODLASIE