Białystok. Przerażona kobieta wybiegła z domu w samej piżamie

We wtorek (6.12) w jednym z bloków na osiedlu Bema w Białymstoku doszło do pożaru. Było to po godz. 17. - Na miejsce przyjechali policjanci z białostockiej patrolówki, którzy zauważyli wydobywający się z pierwszego piętra gęsty dym i płomienie. Mundurowi wspólnie ze strażakami rozpoczęli ewakuację mieszkańców z bloku - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku. Okazało się, że właścicielka mieszkania, w którym doszło do pożaru, wybiegła z budynku boso i w samej piżamie. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania kobiety. - Odnaleźli ją po kilku minutach w rejonie hali pobliskiej firmy. Kobieta była wyziębiona i miała problemy z oddychaniem - kontynuuje oficer prasowy policji. 38-latka trafiła do szpitala. Teraz śledczy ustalają, co było przyczyną pożaru.

