Przerwa świąteczna dłuższa niż myślisz. Ważny komunikat MEN

Ostatnim dniem zajęć dydaktycznych przed świętami był piątek, 19 grudnia. Od poniedziałku 22 grudnia w szkołach rozpoczęła się oficjalna przerwa świąteczna, która zgodnie z kalendarzem roku szkolnego trwa do 1 stycznia. Choć formalnie przerwa kończy się 31 grudnia, 1 stycznia – Nowy Rok – jest dniem ustawowo wolnym, co automatycznie wydłuża czas bez lekcji.

Przerwa świąteczna inna niż w poprzednich latach

Tegoroczna przerwa świąteczna wyróżnia się nie tylko długością, ale także zmianą organizacyjną. Po raz pierwszy Wigilia, 24 grudnia, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że szkoły i przedszkola nie mają obowiązku organizowania dyżurów opiekuńczych. To istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi latami.

Kolejnym dniem wolnym jest 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli. Jeśli szkoła zaplanowała wolne na 2 i 5 stycznia, uczniowie wrócą na lekcje dopiero w środę 7 stycznia. Dyrektorzy placówek mogą wykorzystać tzw. dni do dyspozycji dyrektora. W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, choć szkoły mają obowiązek zapewnić opiekę uczniom, którzy zostaną zgłoszeni przez rodziców.

Ile dni wolnego mają uczniowie?

Po zliczeniu wszystkich dni:

przerwy świątecznej,

weekendów,

Nowego Roku,

święta Trzech Króli,

dwóch dni dyrektorskich,

okazuje się, że uczniowie mogą mieć aż 18 dni bez zajęć dydaktycznych. To więcej niż standardowa długość ferii zimowych.

Długa przerwa bożonarodzeniowa to dopiero wstęp do zimowego odpoczynku. Niedługo po powrocie do szkół uczniów czekają ferie zimowe 2026, których terminy różnią się w zależności od województwa.