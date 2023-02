Policjanci z Janowa zatrzymali 51-latka podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Mieszkaniec powiatu sokólskiego wpadł podczas kontroli drogowej, bo jego samochód miał niesprawne oświetlenie. - Mężczyzna w samochodzie przewoził 3 krowy i byka. Pojazd ten nie był przystosowany do przewozu zwierząt. Dodatkowo w trakcie kontroli wyszło na jaw, że część bydła nie powinna być przewożona ze względu na zły stan zdrowia - informuje oficer prasowy KPP w Sokółce. Zwierzęta miały między innymi uszkodzone kończyny czy brak czucia w okolicy kręgosłupa. Powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o uśpieniu dwóch krów i byka. - Mężczyzna tłumaczył, że bydło przewoził do rodziny. 51-latek trafił do policyjnego aresztu i usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami. Za to przestępstwo grozi do 3 lat pozbawienia wolności - dodaje oficer prasowy.

