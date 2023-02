Kamień. Kot wpadł do 10 metrowej studni. Strażacy ruszyli na pomoc

O wyroku poinformowała w czwartek rzecznik Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz. Śledztwo zaczęło się od zatrzymania w październiku 2021 roku busa w miejscowości Grabowiec. Patrol Straży Granicznej zatrzymał do kontroli auto, którego wygląd wzbudził podejrzenia. Bus miał bardzo obniżone zawieszenie, jakby kierowca wiózł bardzo ciężki ładunek.

Kierowcą był 27-letni Polak. Okazało się, że w części ładunkowej przewoził 37 nielegalnych imigrantów, pochodzących z Syrii i Iraku. Na widok funkcjonariuszy zaczęli oni demolować pojazd. Straż Graniczna poprosiła o pomoc policję, by nie doszło do ucieczki nielegalnych migrantów. Okazało się, że cała grupa nielegalnie przekroczyła polsko-białoruską granicę i została odebrana przez tzw. kuriera, który miał ich przewieźć w kierunku granicy Polski z Niemcami.

Tysiąc złotych za przewiezienie jednej osoby

Ostatecznie w śledztwie zarzuty usłyszało dwóch Polaków - mieszkańców województwa mazowieckiego. Byli oskarżeni o to, że wspólnie i w porozumieniu zorganizowali co najmniej trzy transporty z migrantami, łącznie przewożąc 61 cudzoziemców. - Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez podejrzanych, motywem popełnienia zarzucanych im czynów była chęć zysku. Za przewiezienie jednej osoby kierowca otrzymywał zapłatę 1 tys. zł - dodała mjr Zdanowicz.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim skazał oskarżonych na kary ośmiu miesięcy oraz jednego roku więzienia. Obaj mają też zapłacić łącznie 7,5 tys. zł grzywny. Wyrok jest częściowo prawomocny - obrońca jednego ze skazanych złożył wniosek o uzasadnienie wyroku, co może być zapowiedzią apelacji na korzyść jego klienta. Jak podał Podlaski Oddział SG, w 2022 roku jego funkcjonariusze zatrzymali 362 osoby podejrzane o organizowanie i pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy z Białorusi do Polski. Od początku tego roku było to 51 osób.

