Przyjechał odebrać śmieci. Nagle z posesji wyskoczył pies

Jacek Chlewicki
2026-03-26 13:15

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło podczas rutynowego odbioru śmieci w Narewce. Pracownik firmy komunalnej został zaatakowany przez psa, który wydostał się z prywatnej posesji. Interweniowała policja, a właścicielka zwierzęcia została ukarana mandatami.

Groźny atak psa w Narewce

  • pies wydostał się z posesji i ugryzł pracownika odbierającego śmieci
  • do zdarzenia doszło w Narewce
  • zwierzę nie miało wymaganego szczepienia przeciwko wściekliźnie

Groźny incydent miał miejsce w miejscowości Narewka. Zwierzę wydostało się z terenu prywatnego i rzuciło na pracownika przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem śmieci. Funkcjonariusze dzielnicowi, którzy zajęli się tą sprawą, nałożyli na właścicielkę czworonoga odpowiednie kary finansowe.

Pies przeskoczył ogrodzenie w Narewce i zaatakował śmieciarza

Z policyjnych ustaleń wynika, że zwierzę najprawdopodobniej pokonało płot posesji. Chwilę później zaatakowało mężczyznę, który realizował swoje obowiązki zawodowe związane z odbiorem odpadów komunalnych. Na miejsce wezwano patrol dzielnicowych.

Polecany artykuł:

Sztuczna inteligencja wybrała najgorsze imię dla psa. Budzi skrajne emocje

Brak szczepień i mandaty dla właścicielki psa z Narewki

W trakcie policyjnej interwencji okazało się, że atakujący czworonóg nie był zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, co jest obowiązkiem każdego posiadacza psa. W związku z tym funkcjonariusze ukarali kobietę dwoma mandatami, których łączna suma wyniosła 500 złotych.

Czytaj też: Chwile grozy w Gdyni! Pies pogryzł dziecko. Ratownicy apelują: „Bądź jak drzewo”

Mundurowi przypominają, że to na właścicielu ciąży obowiązek sprawowania właściwej kontroli nad pupilem. W sytuacji, gdy dojdzie do pogryzienia, posiadacz zwierzęcia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dodatkowo, brak obowiązkowego szczepienia na wściekliznę traktowany jest jako wykroczenie i karany grzywną. Policja stale apeluje o rozsądek i właściwe zabezpieczanie terenów, na których przebywają psy.

Zakrzów: dwa agresywne psy zagryzły małego maltańczyka, a jego właścicielkę pogryzły
HAJNÓWKA