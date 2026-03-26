Przyjechał odebrać śmieci. Nagle z posesji wyskoczył pies

Groźny incydent miał miejsce w miejscowości Narewka. Zwierzę wydostało się z terenu prywatnego i rzuciło na pracownika przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem śmieci. Funkcjonariusze dzielnicowi, którzy zajęli się tą sprawą, nałożyli na właścicielkę czworonoga odpowiednie kary finansowe.

Pies przeskoczył ogrodzenie w Narewce i zaatakował śmieciarza

Z policyjnych ustaleń wynika, że zwierzę najprawdopodobniej pokonało płot posesji. Chwilę później zaatakowało mężczyznę, który realizował swoje obowiązki zawodowe związane z odbiorem odpadów komunalnych. Na miejsce wezwano patrol dzielnicowych.

Brak szczepień i mandaty dla właścicielki psa z Narewki

W trakcie policyjnej interwencji okazało się, że atakujący czworonóg nie był zaszczepiony przeciwko wściekliźnie, co jest obowiązkiem każdego posiadacza psa. W związku z tym funkcjonariusze ukarali kobietę dwoma mandatami, których łączna suma wyniosła 500 złotych.

Mundurowi przypominają, że to na właścicielu ciąży obowiązek sprawowania właściwej kontroli nad pupilem. W sytuacji, gdy dojdzie do pogryzienia, posiadacz zwierzęcia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Dodatkowo, brak obowiązkowego szczepienia na wściekliznę traktowany jest jako wykroczenie i karany grzywną. Policja stale apeluje o rozsądek i właściwe zabezpieczanie terenów, na których przebywają psy.