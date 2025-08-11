Para z Warszawy przyjechała do Łomży, by kraść plecaki, torebki i odzież z metkami

Wartość skradzionych rzeczy przekroczyła tysiąc złotych

Po „akcji” złodzieje świętowali alkoholem

Awantura zakończyła się ucieczką kobiety do cukierni i zamknięciem w toalecie

Partner próbował wyłamać drzwi, był agresywny i nietrzeźwy

Policjanci znaleźli przy kobiecie torby wypchane łupami

Zamiast dalszej zabawy – oboje trafili do policyjnego aresztu

Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności

Po akcji – świętowanie

Według ustaleń policji, po udanym „polowaniu” para postanowiła uczcić sukces alkoholem. Niestety, świętowanie szybko wymknęło się spod kontroli i zamieniło w awanturę. Kobieta, chcąc uniknąć dalszych gróźb ze strony partnera, wbiegła do jednej z cukierni i zamknęła się w toalecie.

Awantura w łomżyńskiej cukierni

Chwilę później do lokalu wpadł mężczyzna, który próbował wyłamać drzwi, by się do niej dostać. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze przed cukiernią zastali agresywnego i nietrzeźwego 32-latka, a w środku – jego 31-letnią partnerkę. Kobieta siedziała przy stoliku z wypchanymi torbami, z których wystawały torebki, plecaki i ubrania z metkami. Wszystko było warte ponad tysiąc złotych.

Na pytanie policjantów, skąd ma te rzeczy, odpowiedziała, że "część znalazła, część kupiła, a cześć to nawet nie wie skąd ma". Szybko wyszło na jaw, że większość pochodzi z kradzieży. Sama przyznała, że razem z chłopakiem przyjechali do Łomży, żeby kraść. - Mężczyzna miał grozić swojej partnerce pobiciem, dlatego uciekła do cukierni i schowała się w toalecie licząc, że zostawi ją w spokoju. Nie spodziewała się jednak, że na pomoc przyjadą policjanci - informuje oficer prasowy KMP w Łomży.

Z cukierni prosto do aresztu

Zamiast dalszego świętowania, para trafiła do policyjnego aresztu. Oboje usłyszą zarzuty kradzieży, a dodatkowo 32-latek odpowie za groźby wobec partnerki. Zgodnie z Kodeksem karnym grozi im do 5 lat więzienia.

