Przyjeżdżają tu z całego województwa. Nowoczesna perła Podlasia

Obiekt powstał jako odpowiedź na rosnące potrzeby artystyczne regionu. Decyzja o jego budowie zapadła na początku XXI wieku, a prace rozpoczęły się w 2006 roku. Po kilku latach inwestycja została ukończona, a uroczyste otwarcie odbyło się 28 września 2012 roku. Od tego momentu instytucja funkcjonuje jako największe centrum sztuki w tej części kraju.

Budynek zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem prof. Marka Budzyńskiego wyróżnia się nowoczesną formą i charakterystyczną bryłą. Architektura łączy szkło, beton oraz elementy zieleni, co sprawia, że obiekt harmonijnie wpisuje się w otoczenie. Przemyślane rozwiązania przestrzenne oraz otwarte tarasy sprawiają, że miejsce żyje nie tylko podczas wydarzeń, ale także w ciągu dnia.

Instytucja kontynuuje tradycję działalności muzycznej w Białymstoku, sięgającą lat 50. XX wieku. Dziś jest miejscem, w którym odbywają się koncerty, spektakle i wydarzenia edukacyjne, przyciągające publiczność z całego regionu i spoza niego. Program obejmuje zarówno klasykę, jak i nowoczesne formy sceniczne, dzięki czemu oferta trafia do szerokiego grona odbiorców.

Opera i Filharmonia Podlaska stała się jednym z symboli współczesnego Białegostoku. Nowoczesny gmach nie tylko wzbogacił przestrzeń miasta, ale również przyczynił się do jego promocji w Polsce i za granicą. To miejsce, które łączy sztukę, architekturę i życie społeczne, odgrywając istotną rolę w rozwoju kulturalnym regionu.

Opera Nova rośnie w nowym blasku. Szklana fasada już w budowie