Białystok za 100 lat okiem sztucznej inteligencji. Ta wizja całkowicie odmienia miasto

W jakim kierunku ewoluuje Białystok przez najbliższe stulecie? Błyskawiczny postęp technologiczny, przeobrażenia klimatyczne oraz zjawiska demograficzne powodują, że coraz chętniej sięgamy po algorytmy sztucznej inteligencji, by kreślić scenariusze dla aglomeracji. Wyniki analiz jednoznacznie sugerują, że główne miasto województwa podlaskiego czeka radykalna zmiana, która obejmie nie tylko tkankę miejską, ale i codzienne nawyki samych białostoczan.

Białystok postawi na ekologię. AI przewiduje jeszcze więcej zieleni

Z wyliczeń sztucznej inteligencji wynika, że kluczowym motorem napędowym rozwoju stanie się dbałość o środowisko. Choć stolica Podlasia już teraz słynie z dużej ilości zieleni, w nadchodzących dekadach ten kierunek zostanie jeszcze mocniej uwypuklony.

znaczny przyrost parków i stref rekreacyjnych

masowe powstawanie ogrodów na dachach budynków

drastyczne ograniczenie aut w śródmieściu

zdecydowana dominacja odnawialnych źródeł energii

Tym samym metropolia ma szansę przeistoczyć się w modelowy przykład symbiozy nowoczesnej architektury z przyrodą.

Autonomiczne pojazdy na ulicach. Jak zmieni się transport w Białymstoku?

Według prognoz AI, prawdziwa rewolucja czeka sferę miejskiej mobilności. Pojazdy prowadzone przez ludzi mają z czasem ustąpić miejsca całkowicie zautomatyzowanym rozwiązaniom.

kursowanie autonomicznych taksówek i autobusów

wdrożenie zaawansowanych algorytmów sterujących ruchem drogowym

pełna elektryfikacja floty transportowej

ogromny nacisk na mikromobilność oraz jednoślady

Dzięki temu przemieszczanie się po białostockich arteriach ma być nie tylko znacznie bardziej sprawne, ale i bezemisyjne.

18

Inteligentna infrastruktura zdominuje miasto. Białystok jako smart city

Za sto lat stolica Podlasia prawdopodobnie przyjmie formę zaawansowanego smart city, gdzie większość miejskich operacji będzie koordynowana bez udziału człowieka.

obiekty budowlane reagujące na bieżące potrzeby użytkowników

sieci precyzyjnie nadzorujące zużycie prądu i wody

pełna cyfryzacja administracji i usług

rozbudowa supernowoczesnych systemów telekomunikacyjnych

Technologiczny skok ma za zadanie podnieść standard życia białostoczan, jednocześnie minimalizując koszty utrzymania aglomeracji.

Sonda Czy Białystok to miasto przyjazne kierowcom? Tak Nie Nie mam zdania

Demografia w Białymstoku. Z czym będzie musiało zmierzyć się miasto?

Algorytmy ostrzegają jednak przed sporym utrudnieniem – niekorzystnymi trendami ludnościowymi. Proces starzenia się obywateli oraz intensywne ruchy migracyjne trwale przekształcą strukturę społeczną regionu.

wyraźny wzrost odsetka osób w podeszłym wieku

napływ imigrantów z innych państw i województw

przeobrażenia na lokalnym rynku zatrudnienia

Samorząd będzie zmuszony diametralnie przebudować ofertę publiczną, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się populacji.

Nowe technologie na rynku pracy w Białymstoku

Innowacje technologiczne uderzą także w sferę zawodową. Wiele profesji odejdzie do lamusa, zwalniając miejsce dla specjalizacji związanych z zaawansowanymi branżami.

gwałtowny rozkwit gałęzi IT i pokrewnych

powielanie automatyzacji w wielu sektorach

ugruntowanie się modelu pracy zdalnej

Dzięki tym procesom główne miasto województwa podlaskiego ma szansę wyrosnąć na potężny hub innowacyjności w północno-wschodniej części kraju.

Czy sztuczna inteligencja ma rację w sprawie Białegostoku?

Wizje generowane przez komputery bazują wyłącznie na obserwowanych obecnie zjawiskach, dlatego dalsze losy miasta wciąż owiane są mgłą tajemnicy. Ostateczny kształt aglomeracji będzie wypadkową polityki lokalnych włodarzy, napływu kapitału oraz makroekonomicznych i klimatycznych zawirowań na świecie. Bez wątpienia jednak białostocki krajobraz za 100 lat będzie skrajnie odmienny od tego, który znamy z dzisiejszych spacerów.