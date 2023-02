Ulica Pusta?

Pusta, Prosta, Sporna. Zabawne nazwy ulic w Białymstoku [ZDJĘCIA]

jch 10:40

W Białymstoku jest wiele ulic, których oryginalne nazwy wywołują uśmiech na twarzy. Ulica Żółwia, Pancerna i Cała to tylko trzy z ponad trzydziestu nazw, które zwróciły naszą uwagę. Niektóre nawiązują do postaci z bajek, inne do roślin, zwierząt lub kosmosu. Zobaczcie, które nazwy ulic w Białymstoku zaskakują swoją oryginalnością.