QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy znasz stolice wszystkich województw w Polsce?

jch 5:00

W 1999 roku w Polsce dokonano reformy administracyjnej, która zmniejszyła liczbę województw: z 49 do 16. Czy potrafisz prawidłowo wymienić nazwy wszystkich województw w Polsce i przypisać do nich główne miasta? To zadanie tylko pozornie może wydawać się proste. Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy jesteś w stanie poprawnie odgadnąć stolice 16 polskich województw.