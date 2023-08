Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz robił to cały dzień. Było ciężko. Sławek zdradził szczegóły

Quiz geograficzny "prawda czy fałsz"?. Sprawdź się!

Jak co czwartek przygotowaliśmy dla Was quiz geograficzny. Tym razem postawiliśmy na znaną formułę "prawda czy fałsz?". Jeśli w szkole byliście prymusami z geografii, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewni swojej geograficznej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa się z dwudziestu pytań. Każde z nich zawiera dwie odpowiedzi (prawda i fałsz), ale tylko jedna jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Prawda czy fałsz? Szczere gratulacje już za 15/20 Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś łatwego. Czechy mają dostęp do morza... Prawda Fałsz Dalej